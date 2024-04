Naša glumica nakon četiri godine se vraća u novoj ulozi: 'Nisam uopće mogla spavati cijelu noć'

Hrvatska glumica Leona Paraminski (44) prije deset godina Lijepu našu zamijenila je američkom Zapadnom Obalom, gdje u Santa Barbari živi sa svojom obitelji. U međuvremenu je po strani ostavila i glumu, a sad je najavila povratak nakon četiri godine pauze.

Riječ je o drugoj sezoni nagrađivane serije 'Kotlina' bosanskohercegovačkog redatelja Danisa Tanovića koja se snima u Sarajevu, a za kamere In Magazina otkrila je zašto se odlučila na ovaj projekt: - I to ne da ne odbijaš nego za to jednostavno dođeš, i ideš u sve pogodnosti ili nepogodnosti koje dolaze po putu s tim. Uloga je, dosta je velika, a nije opet ni prevelika, da sad snimam puna tri mjeseca, jer ima tri glavne ženske uloge - rekla je Leona.

GALERIJA: Leona Paraminski napokon otkrila gdje se nalazi: 'Svi se pitaju....'

- Najteže mi je bilo prvi dan kad sam išla snimati. To mi je bilo najteže, i nisam uopće mogla spavati cijelu noć, bila sam jako uzbuđena, jer je to normalno. Nisam dugo radila, nisam radila jedno četiri godine - priznaje da povratak na set nije uopće bio lagan, no u prilagodbi su joj pomogle kćerkica Liv i njezina majka koje je prate u Sarajevu.

Prije dvije i pol godine ona i suprug Tin postali su roditelji malene djevojčice: - Nije nikad bila mala i slatka, uvijek je bila hardcore dijete, intenzivno i na najbolji mogući način, to je lijepo, ne lijepo, apsolutno predivno, nekad i teško. Da pitaš sve naše obitelji neki bi ti rekli da sam preoštra, drugi bi ti rekli da sam prestroga, treći bi rekli da joj sve dopuštam što ona hoće. Tako da znaš što ja osobno mislim - da ja samo volim, da ona ima svoj neki red, da se djeca zapravo samo moraju igrati, da kroz to rastu i stvaraju - objašnjava Paraminski svoj pogled na majčinstvo.

Ističe kako je ona, za razliku od male Liv, živjela od sela do sela, dok njezina kćerkica već u ranoj dobi upoznaje svijet. Zbog toga je ponosna i nada se da će upravo to pomoći njezinoj mezimici da u ranoj dobi proširi vidike i kasnije postane izgrađena osoba.

VEZANI ČLANCI:

Lijepa glumica već deset godina ima američku adresu, a u Hrvatsku dolazi kad god stigne: - To su neka dva potpuno različita života. Ja sam prihvatila da je to tako, i ima ljepote u tome. Često mi prijatelji od tamo kažu kak ideš na neki drugi život i ti si zapravo ono by location. Znaš kao ono, živiš tu, živiš tamo.

Tako da postoji jedna i druga Leona i da, imam neka dva života, kao da mi je lakše - usporedila je Paraminski život u SAD-u s onim u Hrvatskoj. Za kraj najavljuje da se obitelj Paraminski Komljenović planira trajno vratiti u Lijepu našu.

Posjetimo, Leona Paraminski je prije nekoliko mjeseci na društvenoj mreži Instagram objavila novu fotografiju sa znakovitom porukom u opisu selfija. – Svi pitaju gdje si, što radiš, kako si? Dugo te nema. Što da kažem? Evo, kradem trenutke života, tu sam, ista sam, ali nisam ista, sve više svoja, manje tuđa, malo starija i manje luđa. A kako ste mi vi? – napisala je lijepa plavuša uz fotografiju na kojoj pozira u plavoj šilterici i crnim naočalama, a u pozadini se nalazi more i zelena livada.

Zagrepčanka već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a svoju lokaciju označila je u Santa Barbari, odnosno u Kaliforniji. Za Story je otkrila, iako se nalazi u „obećanoj zemlji“ kako ipak misli da je u Europi, odnosno u Hrvatskoj bolje odgajati dijete nego u SAD-u.

VIDEO: Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku