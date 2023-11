Nastavljeno suđenje Miki Aleksiću, glumicu pitao: 'Jesi li tada odlučila da si silovana?'

Na Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje voditelju glumačke škole učitelju, Miroslavu Miki Aleksiću (71), kojega je glumica Milena Radulović (28) optužila za silovanje.

Radulović je na svjedočenju odgovarala na pitanja koja joj je postavljao optuženi Aleksić, piše Blic.rs.

Aleksić je, između ostalog, u pitanjima naveo događaj iz 2018. kad je Milena navodno došla uplakana u studio i tražila ga savjet. "Tadašnji partner tražio vas je popis partnera s kojima ste bili", rekao je Mika, a Radulović je rekla da je to "notorna laž".

Nakon što je spomenuo njihov telefonski razgovor iz 2019. godine, upitao ju je je li se njihov odnos prekinuo nakon tog razgovora.

"Saznala sam da su karte za Balkansku među za Biljanu u utorak. Nadala sam se da će Mika ostati i držati sat. Bilo mi je drago da ona kao moj profesor bude tu. Poslala mi je poruku da je Mika odlučio da ide on. Došao je preko drugih karata. Poslije toga je Biljani uzeo telefon, rekao mi je da sam starleta, da vratim Biljani indeks, da sam sramota... Prekida se odnos jer ja prestajem biti Biljanin student. Nisam upisala master da bih prodisala i sklonila se od bračnog para", rekla je Radulović.

Biljana koja se spominje u razgovoru je supruga Mike Aleksića. Aleksić se na Mileninu izjavu nasmijao te rekao: "Jeste li tada odlučili da ste silovani ili ste na tu priču pristali kasnije?"

- Ja sam se osjećala mučeno, zlostavljano, silovano. U tim godinama je bilo silovanje kada te neko napadne poslije splava, siluje te, ubije... Na terapiji sam shvatila da je to silovanje i da može biti i od strane bliske osobe - izjavila je glumica.

Aleksić je pojasnio kako je Milena i nakon studija glume bila aktivna u istom te da je pristala glumiti u filmu koji je on trebao režirati.

Ja sam Biljanu obožavala, svi će potvrditi i da je njen pristup bio strog. Povjeravala sam joj se. Danas ovako pričam jer shvaćam da je

Biljana njegov sudionik, rekla je Radulović, a Mikin odvjetnik pitao je u čemu je to Biljana sudionik.

- Sada je sudionik u njegovom kajanju, a ona jako dobro zna da je to sve istina. Ne vjerujem da postoji varijanta da vrhunski inteligentna žena ne zna da je to istina - rekla je Milena.

Aleksić je Milenu upitao je li brinula o svojoj sestri, navodeći da je i ona išla u studio glume. Zatim je njegov odvjetnik dobacio: "Ona silovana, a sestra joj ide kod silovatelja." Milena je navela da je njezina sestra bila svjesna događanja u školi glume.

"Ja sam bila uvjerena da sam ja jedina ikada kojoj se to događa. Nisam imala strah da se to još nekome može dogoditi, mislila sam da je kazna. Kada je Anja došla u posljednju godinu, ja sam joj rekla da mi obavezno kaže ako joj krene postavljati pitanja: 'Je*eš li se, kako?' Rekla sam joj da odmah otrči, siđe i kaže da je tata čeka. On je nju ta pitanja pitao pretposljednji sat", rekla je Milena.

