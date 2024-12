Prisjetili smo se posljednjeg intervjua Siniše Šveca za Večernji: 'Ranije sam radio odlično plaćen posao u ozbiljnoj tvrtki'

Tužna vijest koja nas je danas iznenadila jest smrt poznatog radijskog voditelja i osnivača Yammat FM-a Siniše Šveca. Njegovi kolege oprostili su se putem društvene mreže Facebook: - Tužni objavljujemo - otišao je jedan od najboljih među nama, Siniša Švec. Jedan od idejnih pokretača i osnivača Yammat FM-a, svojom radijskom kreacijom obojio je naš zvuk, suautor je mnogih naših projekata, jedna od pokretačkih sila naše radijske snage. Opraštamo se svi, a posebne poruke poslali su direktorica i izvršna urednica Yammat FM-a Ivona Kovačević, većinski vlasnik radija Emil Tedeschi, polovica legendarnog Švec&Peh dua Milan Peh i glavna i odgovorna urednica Yammata Silvija Šeparović - tužno su priopćili pa nastavili.

Većinski vlasnik Emil Tedeschi se oprostio riječima: - U njegovu prezimenu, u kojem se smjestila riječ SVE, je sve ono jedinstveno zašto se voli i sluša radio. Komentari, muzika, razgovori, najave, muzika, jinglovi, reklame, vijesti, nagradne igre, muzika....Baš sve. Slušalo se ŠVE. Zapravo slušao se ŠVEC. Ono što sigurno možemo obećati da će Šveca biti u eteru dok je i Yammata, jer Švec je Yammat. ŠVEC. Bar na trenutak, slušajte tišinu, neka zvoni.... - poručio je neutješno.

Tu se nadovezala i Ivona Kovačević: - Švec je bio naš kolega, ali i prijatelj dugi niz godina s kojim smo dijelili misli, vizije i, ne manje važno, smisao za humor. Radio vas veže na poseban način, medij je to za koji živiš i koji postaje tvoj život. Na nama je da sada nastavimo živjeti i svaki dan oživljavamo sve ono što smo davno sanjali, još dok smo bili teenageri i, iako se puno toga promijenilo, naša strast - nije. Nevažno je koje vrijeme imate pred sobom; ništa vas ne može pripremiti na bol gubitka i svatko se s njom nosi na svoj način, a mi ćemo kako najbolje znamo - u eteru. Švec, voljeli smo što si bio s nama - poručila je. Objava je prikupila mnoštvo poruka podrške i saučešća obitelji.

FOTO Pogledajte gdje živi Blanka Vlašić

Ovim tužnim povodom prisjetili smo se njegova posljednjeg intervjua za Večernji list. Godine 2021. bio je nominiran za Večernjakovu ružu, zato što je svojim radom obilježio prethodnu godinu. – Radio je bio i ostao medij u kojem se osjećam ugodno, opušteno i koji dopušta individualnu kreativnost – isticao je Švec. "Yammat FM uskoro će proslaviti šestu godinu postojanja. Je li vam brzo proletjelo tih šest godina i jeste li zadovoljni dosadašnjim radom?", glasilo je pitanje novinara Večernjeg, a on je potom i odgovorio: - Kada bih tvrdio da sam zadovoljan, to ne bi bila potpuna istina. Zadovoljan sam time da slijedimo zacrtane smjernice i da nadograđujemo ideje sa samih početaka Yammata. No ja osobno nikada neću biti zadovoljan jer uvijek se može i mora biti bolje.

FOTO Pogledajte kako izgleda atraktivna vila Igora Tudora

Otkrio je tada, po čemu pamti vrijeme sredine 80-ih i rad na tadašnjem Omladinskom. - Meni je, konkretno, jedan slučajni dolazak na Omladinski radio promijenio život. Sve što sam radio do tada, a radio sam već ozbiljan i odlično plaćen posao u ozbiljnoj tvrtki, ostavio sam iza sebe i krenuo u avanturu koja traje dan-danas. Počeci toga danas nebitnog medija bili su nevjerojatno iskustvo i pravi melting-pot različitih ljudi, ideja i znanja. Mislim da je pokretanje Omladinskog radija bio najvažniji medijski događaj na ex-YU prostorima. Danas, iz ove perspektive i s usvojenim višedesetljetnim znanjem o funkcioniranju medija, mogu slobodno reći da smo tada po idejama i načinu stvaranja programa bili ispred mnogih ozbiljnih velikih radiostanica na kontinentu - priznao nam je Švec te otkrio da će mu pratnja na Večernjakovoj ruži tada biti supruga i nominirani kolege s radija. Ostatak intervjua pročitajte OVDJE.

Počivao u miru.

VIDEO Pogledajte nastup Lepe Brene u zagrebačkoj Areni sa zavojem na nozi