Naša pjevačica prisjetila se vremena kad se borila s opakom bolešću: 'Na ovoj slici nisam vidjela na lijevo oko'

Pjevačici Niki Antolos prije nekoliko godina dijagnosticirana je autoimuna bolest multipla skleroza. Nika je na društvenim mrežama otvoreno govorila o svojoj borbi i bilježila svaki posjet bolnici i pratitelje bez problema obavještavala o naprecima bolesti zbog koje je oslijepila na jedno oko, a jedno vrijeme nije mogla ni hodati.

Novom objavom na Instagramu prisjetila se tog vremena i podijelila fotografiju koju je uslikala kada nije vidjela na lijevo oko, što je otkrila u opisu. Podijelila je svoju staru objavu iz 2018. godine.

- Jer moj Bog je velik! I sve mogu u Onome koji me jača. Sve? Sve! I vise od svega sto se zamisliti može! Kao Hrvatska-Rusija, napadač da autogol, tako je i ovaj dolje kod mene izgubio..glasno.. Pa kad vam kažu da je nemoguće, vi gledajte u Isusa i slavite pobjedu koju je On već dobio, tako se glasovi laži ugase - započela je Nika i potom otkrila:

- Na ovoj slici nisam vidjela na lijevo oko, nisam to tada htjela pisati,jer se ljudi prestraše a to nikome ne donosi dobro. Sada? Sada prijatelju vidim i na tuđe lijevo.. - kazala je.

Inače, svoje svjedočanstvo ispričala je nedavno na televiziji Laudato u emisiji 'Izdvojeno'.

- Toliko sam dobro, Bogu hvala, da se ne mogu poistovjetiti s onom Nikom od prije dvije godine. Danas mi se to razdoblje čini toliko stranim. U tome vidim Božju milost koju je izlio na mene - otkrila je pjevačica, nekadašnja članica grupe Feminem.

Antolos se prisjetila trenutka kada joj je dijagnosticirana bolest. - U sekundi mi je kroz glavu prošlo milijun pitanja. Onda sam rekla Bogu da ću prihvatiti ako On misli da ja to mogu. Tada sam doživjela olakšanje i mir koji me je pratio tijekom cijele terapije. Ako sam pristala ići uz Boga noseći taj križ, znala sam da se nemam čega bojati - naglasila je.

Najteže joj je, kaže, bilo kada nije mogla hodati i ni za što nije imala snage. Nakon toga je i oslijepila na jedno oko, a bolovi su bili nesnosni zbog čega je postala ovisna o drugima.

- U jednom trenu rekla sam da mi je dosta i tražila sam od Boga da me uzme. Tada sam samu sebe posramila, odnosno vidjela koliko mi je vjera mala - priznala je.

