Naša pjevačica i spisateljica postala majstorica tarota, a sudbinu proriče i terapeutima: 'Karte nikada ne lažu'

Spisateljica i pjevačica Anđa Marić vjeruje da karte nikada ne lažu, a ovog je puta otkrila na svom Instagram profilu da čita tarot čak i terapeutima. - Čitam tarot sebi i terapeutima, karte nikada ne lažu - stoji u opisu ispod fotografije. Naime, na fotografiji se vidi da tarot karte stoje na stolcu do Anđe, a u drugoj objavi je neke i otkrila te ih stavila na pod. Isto tako, nije tajna da se Marić bavi tarotom, a tu informaciju već neko vrijeme dijeli na svojim društvenim mrežama s vjernim joj pratiteljima.

Inače pjevačica na Instagramu dijeli trenutke iz privatnog života pa tako, osim tarota, i borbu s multipla sklerozom. Kako izgleda njezin trening, ali i kakve sve uspjehe postiže njima rado dijeli sa svojim pratiteljima. - Vježbanje - kao protuotrov za bilo koje tjelesne tegobe - napisala je jednom prilikom uz snimku s treninga, a u komentarima su se zaredale samo pozitivne reakcije pratitelja koji prate baš svaki njezin korak. "Vječna pozitivna inspiracija", "Bravo", "Anđo, ti si carica, respect", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, spisateljici i glazbenici multipla skleroza dijagnosticirana je nakon razvoda od Slovenca Primoža Dolničara te nakon dugo borbe za skrbništvo nas njihovim sinom. Naime, sud je skrbništvo 2013. godine dodijelio Primožu... Anđa je nakon više od šest godina počela hodati bez pomoći štapa, a svoj napredak i tada je dokumentirala na društvenim mrežama.

Anđa je godinama vodila iscrpljujuću borbu za skrbništvo nad sinom i prije osam godina je slovenski sud donio odluku i Anđa je tada napokon dobila skrbništvo nad sinom Gašperom kojega je dobila u braku s Primožem Dolničarom. Nedavno je na društvenim mrežama objavila video u kojem se prisjetila svoje borbe i pružila je podršku Severini koja prolazi kroz sličnu situaciju. Ispričala je kako svom sinu nikada nije htjela govoriti ružno protiv njegovog tate jer dijete jednako voli i majku i oca i nije htjela da joj sin pomisli kako mrzi i njega.

- Draga, moram ti reći da iskreno suosjećam s tobom, ali da to ništa ne znači! To je farsa i laž koju radi sud, umjetna tvorevina koja nema veze s pravdom. Prošla sam to tri puta, potpuno oduzimanje skrbništva i vidi sad. Jači smo nego ikad. Sve to je pobjeda za tebe u očima tvojeg djeteta. Vidjet ćeš. Sada točno kužim kakve svinjarije radi njegov tata. Ne bi se na njegovom mjestu toliko zamjerala mladom dečku i stala između njega i njegove mame - posljedice u njihovom odnosu su skoro nepopravljive. Vidjet ćeš - rekla je Anđa.

