Naša influencerica otvoreno: Oboljela sam s 19 godina, tada sam počela osjećati simptome 'nečeg čudnog'

Tena Sakar Vukić (37) uspješna glumica je i influencerica, zaljubljenica u trčanje koja je među rijetkima u Hrvatskoj javno priznala da se bori s psihičkim poremećajem. O tome educira svoje pratitelje na društvenim mrežama, a zbog svoje hrabrosti zaradila je prošle godine i nominaciju za najvažniju i najprestižniju medijsku nagradu - Večernjakovu ružu.

- Oboljela sam s 19 godina, tada sam počela osjećati prve simptome "nečeg čudnog" kao da to više nisam ja. Gubila sam se u mislima i osjećajima, dandanas ne mogu to dobro opisati riječima, ali kao da je nestala cijela tvoja bit i sve što ti jesi i samo si ubačena u neku drugu dimenziju gdje ne znaš tko si i što želiš. - opisala je sada u tekstu koji je napisala za Gloriju.

- To bi sve bilo još relativno uobičajeno za jednog starijeg adolescenta da takve osjećaje nisu pratile faze promjene raspoloženja od euforije, veselja, intenzivnih treninga, druženja i partyja do trenutaka potpune bespomoćnosti, izgubljenosti, ležanja u krevetu i gledanja u zid i razmišljanju ima li moj život smisla i je l‘ možda ipak najbolje da me nema. Bilo je u toj fazi eksperimentiranja s drogom, preciznije marihuanom, koja je definitivno pridonijela bržem i težem razvoju bolesti jer mi je trigerirala psihozu s teškim simptomima sa samo 20 godina. - otkrila je Tena kako je počeo njezin život s dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja.

Na svom Instagramu i TikToku educira pratitelje o mentalnom zdravlju, a prošle godine u intervju nam je otkrila je li joj bilo teško u početku priznati da se i sama bori sa psihičkim poremećajem?

- I je i nije. Nikada nisam skrivala da imam psihičku bolest, ali javno počet stvarati sadržaj dostupan cijelome svijetu u koji unosite svoja najintimnija osobna iskustva s bolešću je iznimno teško. Najteže je donijeti tu odluku jer imate strah da je puno toga na kocki, iako zapravo i nije. Općenito govoriti o bolesti nije lako, a pogotovo kada se radi o mentalnim poremećajima jer oni ipak još uvijek nose sa sobom određenu stigmatizaciju. Tek kada sam prije dvije godine javno izjavila da imam bipolarni poremećaj, sam počela stvarati sadržaj na temu mentalnog zdravlja. Prije ne jer bi to bilo neiskreno, a toga su ionako društvene mreže pune. Sa svojom publikom želim potpuno iskren i transparentan odnos i zato imam pravu jednu zajednicu koja je moja digitalna obitelj. - rekla nam je tada Tena.

