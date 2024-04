FOTO Atraktivna kći Harisa Džinovića nakon razvoda roditelja zabavlja se u luksuznoj vili

Đina Džinović, starija kći poznatog folk pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Džinović plijeni veliku pažnju na društvenim mrežama. Kako su domaći mediji o njima već izvještavali, Đina je prvotno bila u odličnim odnosima s majkom Melinom te ju je navodno posjećivala u njezinu novom domu na Novom Beogradu. Kako su srpski mediji u nekoliko navrata pisali, navodno su njihovi odnosi zahladnjeli te je majku otpratila s društvenih mreža, a o čemu se također pisalo.

Majka i kći su nakon toga izgladile odnose te je Đina majku Melinu ponosno zapratila na društvenoj mreži Instagram, a mlada Đinović je pokazala što njezin brat i ona rade u vili iz koje je njihova majka odselila. Đina je snimila mlađeg brata Kana kako se igra s njihovim kućim ljubimcem, psićem pomerancem, a na snimci je uhvatila i dijelove obiteljskog doma, a koji definitivno izgleda impresivno. Dvadesetogodišnja Đina i godinu mlađi Kan uživaju u raskošnoj vili na Senjaku, dok su njihovi roditelji donedavno vodili takozvani medijski rat.

Podsjetimo, nedavno je Haris Džinović gostovao na srpskoj televiziji Blic u emisiji "Scena", a novinarku je ugostio u svojoj luksuznoj vili na Senjaku te otvorio dušu o razvodu, otkrio je niz intimnih detalja o kojima dosad nije javno govorio. - Da je ona imala interes sačuvati brak, vjerujem da bi ga i sačuvala. Bio sam raspoložen da zauvijek živimo zajedno. Kao što kaže matičar, ostanite vjerni dok vas smrt ne rastavi i tako dalje. Držao sam se zaista toga, ne samo zato što je on to rekao, nego što sam ja takav čovjek. Meni je dovoljna bila jedna žena - iskreno je priznao Haris Džinović koji ovih dana ne prestaje javno prozivati bivšu suprugu, a s kojom ima dvoje djece kći Đinu i sina Kana.

- Kajete li se što ništa niste napravili - upitala ga je novinarka, a on joj je odgovorio: - Ne, jer je druga strana bila nespremna i nevoljna popričati. To me je razočaralo i zato mi je lakše bilo. Ako se netko ne bori, što će se boriti druga strana. Nije mi padalo na pamet da je vučem za rukava - ispričao je Haris Džinović, a potom ga je upitala osjeća li se nakon svega iskorišteno.

- To može netko sa strane reći, ali možda mogu i ja, na izvjestan način. Bilo je tu iskorištavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god želite. Nezahvalnost me je najviše boljela. Ako netko misli da je zahvalnost samo da kaže : "Hvala ti ljubavi", to ipak moraš pokazati i nekim djelima. Ne mora sada u ekvivalentu, ako torbica košta 5.000 eura, da sada one meni vrati poklonom iste vrijednosti. Možemo popiti i kavu, da kažeš: "Ja ću platiti", a to je meni sasvim dovoljno. Međutim, nije se ni to događalo, i tu sam onako bio baš vrlo iznenađen - priznao je pjevač Haris Džinović oko kojeg se ovih dana bura u medijima ne stišava. - Nisam žalio niti jednog eura, nego sam ja davao samo više, kao američki Fort Know zlatna rezerva - dodao je.

