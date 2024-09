Naš umirovljeni košarkaš i sin legendarnog bubnjara sa svojim bendom priprema drugi album

Punokrvni alternativni rock benda iz Splita, Stereotrip, početkom ljeta objavio je pjesmu "Smicalica" s kojom su najavili svoj drugi album. Radi se o bendu u kojem su Marko Petrović, na basu i vokal, Roko Leni Ukić, na bubnju, Ante Madunić, na gitari, i Antonio Vuletić na klavijaturama te povremeni član i prijatelj Stereotripa Ivan Tudor, a upravo o planovima benda pričao je bubnjar, umirovljeni košarkaš, televizijski komentator i spiritus movens benda Roko Leni. Kakva je "Smicalica" bilo je naše prvo pitanje?

- Riječ je o klasičnoj rock stvari tipičnog zvuka koji radimo otkad smo se počeli time baviti prije tri godine i okupili kao bend. Zvuk nam je napravio Ivan Božanić, a autori smo mi - kaže i dodaje da su reakcije publike pozitivne te da su zadovoljni.

- Tko god je čuo, jako je zadovoljan - kaže Ukić te dodaje da Stereotrip ima već i stalnu publiku, a u skorije vrijeme taj krug ljude žele i proširiti. Bubnjar ističe i da je drugi album spreman, ali tajnom drži kada će ga predstaviti publici.

- Očekuje vas jedan čvrsti rock zvuk na tragu singlova koje smo do sada izbacivali. To je ono što najbolje sviramo i najbolje znamo - ističe te dodaje i da su bendu u planu i svirke. Ovo ljeto već su ih imali sedam, a do jeseni u planu su još tri.

- Ne možemo se žaliti što se toga tiče, ali koncerata nikad dosta... Za ljude koji vole svirati - kaže.

Ukić je ljubav prema glazbi naslijedio u obitelji, točnije od oca Zorana kojeg se mnogi sjećaju iz Daleke obale, a bubnjeve je naučio svirao kao dječak.

- Još prije nego sam uzeo loptu u ruke, svirao sam bubanj. Otac mi je bubnjar i to mi je bila prva ambicija i prva želja. Kasnije me život odveo u drugom smjeru, puno više prema sportu, ali definitivno je otac prenio taj interes za glazbu na mene i određeni glazbeni uzori datiraju iz njegovog vremena. Usporedbe s njim ni najmanje mi ne smetaju. Štoviše laskaju mi, jer njega kao i sve članove Daleke obale smatram legendama hrvatske muzike. To su ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni od samostalnosti do danas - kaže bubnjar kojeg mnogi znaju i kao košarkaša.

Naime, Ukić je bio naš reprezentativac, a igrao je i tri godine u NBA, no sada se umirovio. Glazbom se krenuo ozbiljnije baviti nakon odlaska u sportsku mirovinu, ali je i dalje smatra hobijem. Svoju sportsku karijeru, kaže, uvijek bi birao prije one glazbene, te će svoj identitet uvijek povezivati s onim "sportaša", a trenutno se priprema i za posao trenera kadeta KK Split. Osim toga, radi i kao komentator na televiziji.

- Košarku obožavam i želim iskoristit svaki način na koji mogu ostati blizu nje. Što se komentatorskog posla tiče, mislim da ga dobro radim i imam pozitivne kritike - kaže te dodaje da mu za pripremu za komentiranje treba oko sat vremena te da mu koncerte i komentatorski posao nije ni najmanji problem uskladiti.

S obzirom na sve što radi, slobodnog vremena skoro ni nema. - Ipak sam ja čovjek iz sporta koji je naviknut biti cijeli dan u pogonu i takav raspored imam i sada. To me veseli i u tome se najbolje snalazim - pojašnjava Ukić.

