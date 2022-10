Naš proslavljeni sportaš i suprug bivše Divasice napravio zaokret u karijeri, otkriveno čime se danas bavi

Zlatna olimpijska, svjetska i europska odličja dokaz su kako je vaterpolo Hrvatima zapisan u genetskom kodu. Pribrojimo li tome i mnoge srebrne i brončane medalje, jasno je kako je Hrvatska već gotovo trideset godina u svjetskom vrhu, a svaka generacija iznjedrila je uspjeh na koji smo bili ponosni. Upravo zato, vaterpolo, kao jedan od najtrofejnijih sportova u hrvatskoj povijesti, zaslužuje prostor, posvećenost i najkompetentnije kadrove koji će našim najmlađima omogućiti najkvalitetniji sportski razvoj. Tom mišlju vodio se Ratko Štritof, bivši kapetan hrvatske vaterpolo reprezentacije i osvajač mnogih odličja, te došao na ideju osnivanja dječjeg zimskog kampa, na kojem će polaznici moći birati između vaterpola, plivanja, umjetničkog / sinkroniziranog plivanja te, naravno, skijanja.

Ratko Štritof, legenda je hrvatskog vaterpola, čiji je presjek profesionalne karijere zaista impresivan. Ipak, kao kruna karijere ističe se srebrna medalja s Olimpijskih igara u Atlanti iz 1996. godine, ali i dva europska srebra s prvenstava u Firenci i Kranju. Bio je kapetan hrvatske vaterpolo reprezentacije, a 2002. proglašen je najboljim hrvatskim vaterpolistom. Najtrofejniji je igrač HAVK Mladost svih vremena, s 25 osvojenih turnira te osvajač 4 naslova Lige prvaka. Nakon igračke, uplovio je u trenerske vode, tijekom koje je vodio više prvoligaških hrvatskih i inozemnih klubova.

Foto: Anja Kukor No, da svijet na mladima ostaje, svjestan je i Štritof. Upravo zato, stvorila se ideja o dječjem zimskom kampu vodenih sportova i skijanja, gdje će najmlađi uzrasti učiti i biti pod nadzorom najvećih sportskih stručnjaka i trenera. Cilj je da mladi polaznici s jedne strane dožive sport na pravi način te maksimalno iskoriste svoj potencijal. S druge strane, sport je prilika za stjecanje osjećaja odgovornosti, kolegijalnosti i ono izrazito važno – prijateljstva. Kroz ovu sportsku avanturu, djecu od 10 do 15 godina vodit će Ratko Štritof i tim educiranih voditelja i trenera, u potpuno sigurnim i kontroliranim uvjetima. Iako je naglasak na vaterpolu i plivanju, djeca će imati priliku i za satove skijanja, a sve pod budnim okom licenciranih trenera skijanja. Kako je sigurnost djece najveći prioritet, u grupi će, ovisno o odabranom sportu, biti maksimalno osmero djece – za koju će biti zadužen iskusan i licenciran trener, a svako dijete imat će i svoje putno zdravstveno osiguranje. Kamp će se, u tri termina od prosinca do veljače, uz organizirane polaske iz Zagreba, održati u Sloveniji na Pohorje Village Resortu, a djeca će nakon sportskih aktivnosti imati vremena za odmor, igru i druženje s vršnjacima.

Inače, Štritof je suprug bivše članice grupe Divas Martine Štritof. Grupa Divas bila je iznimno popularna devedesetih, a činile su je Ivana i Marija Husar, Maja Vučić i Martina Pongrac (udana Štritof). Na sceni su bili od 1995. godine i u deset godina postojanja nanizali hitove kao što su 'Sexy cool', 'Oprosti mi', 'Da ili ne'. Svoju glazbenu karijeru Martina Štritof okončala je prije 17 godina, a danas je uspješna dizajnerica interijera i vodi popularan dizajn store u centru Zagreba koji okuplja svjetske brendove za uređenje interijera.

