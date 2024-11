Naš glazbenik prije koncerta karijere: 'Supruga mi je prvi filter, pola moja karijere ne bi bilo bez nje'

Kantautor i radijski voditelj Tomislav Marić ToMa u četvrtak će u zagrebačkom Petom kupeu održati dosad najveći koncert u karijeri. Na koncertu će izvesti pjesme s albuma "Prevari me osjećaj", ali i posljednji hit "Kriva procjena" već tjednima ne silazi s vrhova top-lista domaćih radijskih postaja.

Imate li tremu prije koncerta, kako ste se pripremali?

Samo pozitivnu, više sam uzbuđen, nestrpljiv, jako se radujem koncertu, ponovnom susretu s zagrebačkom publikom, gostima. Prirodno je da malo trbuh zaigra kad se zamislim na toj pozornici, ali ne strahujem od nje. Mislim da ta treba samo potvrđuje koliko mi je stalo i koliko jedva čekam vidjeti sva ta lica ispred sebe i vidjeti njihove reakcije Probe su se pojačale, pazilo se na svaki detalj u izvedbenom smislu, želim dati trenutno najbolje od sebe uz podršku mog benda. Posložili smo dobru set listu, uveli neke svježe aranžmanske intervencije koje će nadam se zadovoljiti sve koji nam se pridruže u Petom Kupeu.

Što nas sve očekuje na koncertu, najavili ste i posebne goste?

Na koncertu ćemo proći kroz cijeli moj prvi album "Prevari me osjećaj", odsvirat ćemo i neke najslušanije pjesme na mojoj osobnoj playlist. Glazbeno gledano će to biti jedna jako šarena i zanimljiva večer. Goste također jedva čekam pozvati na pozornicu- stižu oni ljudi s kojima sam i privatno i poslovno isprepleten, s kojima želim podijeliti taj svoj u ovom momentu meni najvažniji trenutak - Franka Batelić, Nika Turković. Također će nam se na pozornici u nekoliko navrata pridružiti i gudački kvartet ‘White Quartet’ koji će vjerujem dodati posebnu energiju aranžmanima.

Pjesma ‘Kriva procjena’ jedna je od najslušanijih domaćih pjesama. Vjerujem da ste jako zadovoljni njenim prijemom kod publike, baš kao i debitantskim albumom?

Zanimljivo mi je bilo gledati i uviđati kako brojne generacije prihvaćaju Krivu Procjenu. Primarno sam očekivao onako stereotipno da će to biti pjesma za generaciju Z, međutim drago mi je da se pjesma našla na playlistama pripadnika i onih drugih generacija. S druge strane ogromna podrška i radijskih urednika od prvog dana mi puno znači. Dogodio se neki lijep spoj na ovoj pjesmi i mislim da su svi odlično na to reagirali, a po prvi put ću je uživo izvesti u Petom kupeu i jedva čekam.

Po čemu pamtite vaše odrastanje u Žepču? Kako ste zavoljeli glazbu?

Žepče je mali grad, ali dovoljno velik da mi je dao sve mogućnosti koji jednom djetetu trebaju - prekrasno djetinjstvo, prijatelje, odrastanje, školovanje i ono meni najbitnije pregršt izvannastavnih aktivnosti kroz koje sam mogao upoznati sebe i svoje talente. Pa sam tako kroz svoje odrastanje u Žepču prošao kroz košarku, odbojku, ples, karate, kajak, glumu i naravno glazbu. Od svega toga najviše se istakla glazba pa je tako evo i ostala u mom životu, vjerujem zauvijek. Rado se vraćam doma, i nastojim često jer sam jako vezan uz svoju obitelj. Previše je uspomena dolje koje mi iznova svaki put pokazuju koliki sam sretnik što sam odrastao u toj obitelji i tom mjestu.

Jedna od zanimljivih stvari iz vaše biografije je da ste kao srednjoškolac pjevali pred 70 tisuća ljudi na stadionu Koševo u Sarajevu na dočeku pape Franje. Kako ste se tada osjećali?

Drago mi je da se to dogodilo u dobi dok se nisam bavio glazbom profesionalno, dok sam još bio klinac koji pjeva u crkvenom zboru jer sam tad to doživio na skroz drugačiji, dublji pa čak ću reći i ljepši način. Vjera je uvijek bila veliki dio mog života, a taj nastup i taj događaj ostaje kao jedna od najljepših duhovnih obnova koje sam doživio.

U Splitu ste studirali građevinu no napustili ste fakultet zbog glazbe. Mislite li da je to bio dobar potez dugoročno?Riskantan potez, da, ali kako sad stvari stoje nadam se ne i kriv. Tu se vraćam na te izvannastavne aktivnosti u Žepču kroz koje sam shvatio zaista gdje je moja ljubav i čime se želim baviti, tako da čim sam osjetio da sam spreman na taj rizik i taj potez sam ga i napravio. Jesu li se karte glazbene mogle odigrati i paralelno uz fakultet? Vjerojatno jesu, ali ovako sam mirniji, sretniji, fokusiraniji I znam zbog čega I zašto to radim.

Suprugu Marinu upoznali ste kada vam je bilo samo 18 godina, kako ste znali odmah da je ona ona prava?

Ne želim zvučati klišejasto, ali to je stvarno bila ljubav na prvi pogled. Marina i ja dijelimo istu strast, isti pogled na život, slični smo ali I dovoljno različiti karakteri. Presretan sam da ju imam uz sebe I da baš s njom gradim svoju priču. Uostalom i sama je glazbenica, glazbeni pedagog pa ima velik udio u mojoj karijeri kao prvi i najglasniji savjetnik, filter za sve moje pjesme. Često kažem da ni pola ovoga ne bi bilo da nije ona uz mene.

Razmišljate li o proširenju obitelji?

U nekom trenutku svakako da. Za sad imam četiri titule strica, jednu titulu tetka, a nadam se i radujem i onoj tituli tate. Do tad svoje nećake volim kao da su moja djeca.

Zanimljiv je podatak da ste se aktivno bavili karateom, odbojkom, bili ste i prvak u latino plesovima. Očigledno vas je puno toga zanimalo u životu?

Nikad nisam bio mirno dijete. To se kad gledam iz današnje perspektive isplatilo jer sam već u nekoj ranijoj fazi svog života znao čime se želim baviti. Ali, sve to pripisujem svojim roditeljima i braći koji su mi omogućili da se bavim svim tim aktivnostima, koji su me vodili na treninge i natjecanja i bili najveća podrška.

Bili ste i na našem Voiceu, ali i na britanskom. Možete li usporediti ta dva iskustva, pogotovo činjenicu da vam se u našem Voice žiri nije okrenuo?

U Hrvatskom Voiceu od mentora sam stvarno dobio legitimne savjeta i komentare koji su mi kasnije bili dobra nit vodilja što činiti i na čemu raditi. Naravno da sam prvotno bio tužan, pomalo ljut i razočaran što nisam postigao bolji uspjeh al što te ne ubije ojača te. Londonski The Voice gdje sam prošao prvu predaudiciju je bio puno veća produkcija, puno veća konkurencija ali i iskustvo kojeg se rado sjetim I još jedna životna škola. Bez obzira na izgovorena "NE" nisam odustao, to me samo još ojačalo da se još više dam za svoje snove I da radim na sebi.

Na bravu! vas slušamo svakog popodneva. Kako izgleda jedna vaša šihta, o čemu govorite?

Imam najbolje kolege na poslu zbog kojih ovaj posao zaista mogu nazvati jednim od najljepših poslova na svijetu. Okružen sam glazbom cijeli dan, radim u dinamičnom i kreativnom okruženju s kolegom Petrom Tinom Miketićem i Bornom Grujićem. Mi smo jedan mali Boy Bend koji s Hrvatskom provodi svako popodne. Lijepo je biti dio bravo! redakcije. Daju mi najveću moguću podrški u svemu što radim, uljepšavaju mi svaki dan i pomažu mi da rastem i kao djelatnik i kao osoba. Teme su razne, ali većinom neke sentimentalno zabavne. Rado se u "Dobrim vibracijama" prisjetimo djetinjstva, najdražih trenutaka iz školskih dana, prvih ljubavi, ali i nekih trenutnih problematika s kojima se nosimo u ovoj odrasloj dobi.

Koji su vam daljnji planovi? Pripremate li nove pjesme?

Nakon Petog kupea se aktivno bacamo u studio raditi na drugom albumu, već imam dosta novih skica za pjesme, u vrlo sam kreativnoj fazi. Očekuju me I u narednom blagdanskom periodu dosta koncertnih nastupa što me najviše veseli, upoznati ljude koji me prate i podržavaju zadnjih godina, sve one kojima ijedna moja pjesma znači.