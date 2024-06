FOTO Legendarna 84-godišnja voditeljica viđena u rijetkom izlasku

Kultna voditeljska figura i urednica zabavnog programa HRT-a, Ksenija Urličić (84), odlično se drži za svoje godine. Dokaz tome je i najnovija fotografija sa sinoćnje promocije knjige umjetnika Dimitrija Popovića 'Žensko tijelo u ogledalu slike' održane u Hrvatskom narodnom kazalištu, a kojoj je prisustvovala i televizijska diva.

'Mama Dore', kako joj tepaju mnogi, bila je jedan od brojnih poznatih uzvanika koji su svojim dolaskom upriličili ovaj događaj. Kseniju zbog poznih godina sve rijeđe viđamo u javnosti, no priliku da podrži prijatelja nije htjela propustiti. Na slici je se može vidjeti u karakterističnom, otmjenom modnom izdanju, kako aplaudira Popoviću na njegovom uspjehu. Fotografiju možete pogledati u nastavku.

09..06.2024., Zagreb- Promocija knjige Dimitrija Popovica "Zensko tijelo u ogledalu slike" u Hrvatskom narodnom kazalistu. Ksenija Urlicic. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Inače, Urličić se 2001. umirovila nakon više od 40 godina duge karijere na državnoj dalekovidnici. Od tada uživa daleko od stresnog medijskog svijeta, u zagrebačkom domu okružena svojom obitelji i najmilijima. Od hobija najviše se bavi uređivanjem vlastitog vrta. S vremena na vrijeme ponudi svoje mišljenje o gorućim društvenim temama, pa se oglasila i povodom odlaska Baby Lasagne na Euroviziju.

- Baby Lasagna, ako ide u smjeru šokantnog nastupa, onda su nam velike šanse. Imamo velike šanse za prvih pet, a možda i za pobjedu - bila su njezina predviđanja uoči natjecanja u Švedskoj, koja su se na koncu pokazala točnima.

Podsjetimo, Ksenija je ranije ove godine gostovala u emisiji Zdravlje na kvadrat gdje je pričala o svojim životnim navikama. – Vrlo dobro sam. Znate ja sam vam od onih osoba za koje se može reći – ako je sreća u zadnji trenutak izbjeći nesreću, onda sam vam ja vrlo sretna osoba, jer se meni puno, puno puta dogodilo u mom životu da sam u zadnji trenutak izbjegla ono najgore – kazala je Urličić koja inače obožava glazbu.

- Poznato je da glazba smiruje dušu, da vas oplemenjuje, da spaja ljude, dakle glazba je univerzalno dobro – priznala je Ksenija, a na upit o njezinu zdravstvenom stanju odgovorila je: - Pa zdravlje mi je sad relativno dobro s obzirom na moju dob koja je već vrlo visoka. Ja sam u onoj zadnjoj, najzadnjoj fazi života. Naime, ova prošla godina, ja uvijek kažem ne ponovila se. Imala sam vrlo nezgodnih situacija. U zadnji trenutak sam izbjegla moždani udar.

Ja sam iz čistog zdravlja najedanput se našla hospitalizirana, na hitnoj operaciji. Ja sam upravo u toku javno zdravstveno preventivne akcije, preventive moždanog udara u žena. Dakle, taj moždani udar uglavnom napada žene. Kažem tihi ubojica. Vi mislite da vam je sve uredu i najedanput se nađete u toj situaciji – priznala je Ksenija Urličić.

Godinama je radila televizijski posao koji je nevjerojatno stresan, a to je osjećala svakog dana. Odgovorila je i na upit novinara – kako je prolazila kroz sav taj stresan period. - Pa gledajte, bila sam puno mlađa. Bila sam zaista zaljubljenik u svoj posao i uspjela sam stvoriti jednu sjajnu ekipu. Dakle okružila sam se zaljubljenicima u svoj posao kakva sam zapravo i ja sama bila – ispričala je Ksenija.

- Ja sam vam prošle godine, budući da sam često u svom vrtu, puno radim u vrtu, posvetila sam se ružama pogotovo, tako u svom radu i ushitu vrlo ružno sam pala, tako da sam imala i frakturu kralješka. Međutim, i to je dobro prošlo, tako da nije bilo nikakve intervencije već samo jedan steznik, jedna ortoza takozvana. I to je nakon par mjeseci prošlo – dodala je Urličić, koja ima veliku obitelj, a baka je šest unuka i šest praunuka pa dodaje i to da je u njezinu domu uvijek veselo.

