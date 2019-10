Naš glumac glumit će u svjetski poznatoj seriji: 'Britanci su me tražili da igram ruskog specijalca'

Petnaest je godina prošlo od početka emitiranja serije “Zabranjena ljubav”, a Zorana Pribičevića i dalje mnogi pamte po ulozi Danijela Lončara. No nadišao je Pribičević odavno tu ulogu i nanizao nove, i to inozemne uspjehe. Ovih je dana, kako doznajemo, potpisao ugovor s produkcijom jedne iznimno popularne američko-britanske serije, a zbog klauzule o tajnosti naziv serije još je obavijen velom tajni.

Sve je još tajno

– Tako je, dobio sam ulogu u jednoj poznatoj britanskoj seriji. Ne smijem još previše otkrivati, ali reći ću samo da su mi potvrdili ulogu ruskog specijalca. Riječ je o akcijskoj seriji. Sada sam nestrpljiv da počne snimanje jer ovo je ujedno prvi put da glumim Rusa – govori Pribičević ne krijući oduševljenje ulogom koja ga čeka.

Inače, ovaj zagrebački glumac već je nizao uspjehe izvan granica Hrvatske. Prije tri godine snimio je film “Uteg” koji je zabilježio uspjehe na nekoliko svjetskih filmskih festivala. U njemu se Zoran, osim u glavnoj ulozi, pojavljuje i u ulozi scenarista, redatelja i producenta, a inspiracija za film bila mu je tipična hrvatska svakodnevica.

– “Uteg” je film o čovjeku koji, pritisnut stvarnošću i brzinom života, puca na najobičniju sitnicu. To je nešto što svatko od nas može prepoznati u sebi. Danas su ljudi, na žalost, sve tanjih živaca; viđamo to svakodnevno, teško je naći unutarnji mir u današnjem svijetu. Vrlo često gomilamo sve te negativne i loše emocije u sebi i onda se sve češće događa da samo u jednom trenutku to izađe na nekoj najbanalnijoj stvari – objašnjava glumac.

U Hrvatskoj je ovaj uradak, nažalost, prošao ispod radara. Film nikada nije ugledao svjetlo dana pred domaćom publikom, a razlozi ovakvog zapleta ili neočekivanog raspleta ni dan-danas Zoranu nisu dokučivi. – I dalje su mi neshvatljivi razlozi zbog kojih film nije prikazan u Hrvatskoj. Osobno sam ga poslao na jedan festival, a na gotovo sve ostale slala ih je agencija iz Berlina. Nije da je moj film neko remek-djelo, ali osobno sam se nagledao i puno lošijih uradaka na našim festivalima, tako da mi je prilično žao da ga ljudi u Hrvatskoj nisu vidjeli – iskren je Pribičević.

Dodaje da je, s obzirom na to da je riječ o njegovu prvijencu, jako zadovoljan kako je ispao. Zadovoljna je, čini se, i inozemna publika jer je film prikazan na festivalima u Londonu, Amsterdamu, Italiji, Peruu, Indiji...

– Bio je čak i na Palm Springs marketu, dobio je nagradu Honorable mention na New Renaissance Film Festivalu u Londonu te nominacije za režiju, glumu i najbolji film na drugim festivalima. Osobno sam bio na projekciji u Londonu i reakcije su bile sjajne, divno je družiti se s raznim filmašima iz raznih zemalja i izmjenjivati iskustva – ističe glumac kojeg i danas, unatoč svim uspjesima, i dalje mnogi znaju samo po ulozi u “Zabranjenoj ljubavi”.

– Ne smeta mi to nimalo. To je ipak bila moja prva velika uloga, bio sam vrlo mlad i neiskusan, ali iskustvo, poznanstva i atmosfera s tih snimanja nešto je što ću zauvijek nositi sa sobom – kaže Zoran koji proteklih mjeseci marljivo radi i na razvoju aplikacije za djecu “Pričalica” koju je sam osmislio.

Osmislio aplikaciju

– Nije mi prvotni cilj bio zaraditi na aplikaciji, nego napraviti nešto pametno, kvalitetno i drukčije što će roditeljima olakšati borbu s tehnologijom i odgojem, a djeci uljepšati djetinjstvo i razvijati njihovu maštu i kreativnost – objašnjava Pribičević, koji je i sam otac dvoje djece.

– Sin igra nogomet i lud je za njim tako da od njega ništa, ali kći voli ples i glumu tako da sve nade za sada polažem u nju – s osmijehom govori talentirani glumac pred kojim su sada neke nove uloge i projekti. – Kada imam neku ideju i odlučim je ostvariti, grizem sve dok ne uspijem. Puno je još planova, snova i želja, jedino se bojim da mi ovaj jedan život neće biti dosta – zaključuje Pribičević.

