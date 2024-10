Napokon progovorila kći utjecajnog veleposlanika: 'To čudovište me seksualno napastovalo, zarobio me na svojoj jahti'

Sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća Melissa Price bila je tada 19-godišnja kći američkog veleposlanika koja je živjela sretna i ispunjena u britanskoj prijestolnici - Londonu. Često je svog oca, Charlesa Pricea pratila na svečanim dužnostima, pa je tako imala prilike uživo vidjeti nekadašnju slavnu britansku premijerku Margaret Thatcher ili pak američkog predsjednika Ronalda Reagana. Njezini otac i majka Carol često su priređivali svečane večere i prijeme u Winfield Houseu, inače službenoj rezidenciji veleposlanika u Regent's Parku. Na jednom takvom svečanom događaju prvi je put upoznala i egipatskog milijardera te vlasnika prestižne i najstarije londonske robne kuće Harrods, Mohameda Al Fayeda. On je Harrods kupio kao dio njegove očajničke kampanje da ga prihvate u visokom britanskom društvu. - Sjedio je s moje desne strane na večeri za 12 osoba. U početku sam ga smatrala brbljavim i zabavnim, no istina je bila da uopće nije bio takav - ispričala je svojevremeno Melissa, prenosi britanski tabloid Daily Mail.

Pokušaj silovanja

Naime, pravu istinu je otkrila, nažalost, tek nekoliko tjedana kasnije, kada ju je Fayed napao na svojoj jahti kojom je otplovio daleko od obale St. Tropeza. Nasrnuo je na nju s leđa i toliko stegao ruke oko nje fa nije mogla pomaknuti gornji dio tijela niti normalno disati. Mlada je djevojka ostala u šoku nakon što je iznio nekoliko svojih ljigavih zahtjeva i seksualnih prijetnji... - Pokušavao me silovati. Bio je to prvi put da sam se osjećala u istinskoj opasnosti. Oko nas je bilo samo more, bez ikakvog pogleda na kopno - kazala je kći američkog veleposlanika te se prisjetila traumatičnog iskustva te je dodala da joj je bilo grozno to što su s njima na jahti bili i Fayedovi zaposlenici, među kojima je bilo i nekih bivših vojnika, a koji su čuli njezine pozive u pomoć - no ipak su na sve to jednostavno zažmirili.

Ona je, između ostalog, uspjela pobjeći nakon što ga je ugrizla za ruku. - Bio je to iskonski čin samoobrane kojim sam mu razderala tkaninu njegovog egipatskog kaftana. Jasno mi je rekao svoje namjere što mi planira učiniti, ali ja to nisam htjela dopustiti ni pod koju cijenu - priznala je Melissa Price.

U rujnu 1986. godine Price se nije usudila javno govoriti o svom traumatičnom iskustvu, a nakon što se čak 48 sati nije javila svojoj obitelji dok je s njim bila u Francuskoj, njezin je otac digao uzbunu i održao hitan sastanak s premijerkom Thatcher, ali i u Bijeloj kući te sjedištu CIA-e u Virginiji. Čak i sada, nakon četrdeset godina, Melissa agresivno i sasvim opravdano reagira kada vidi fotografiju šefa Harrodsa. - On je čudovište! - dodaje. - Fayed me uzeo protiv moje volje. To mi je promijenilo život i uvijek će me pratiti.

Inače, njezin je otac bio iznimno cijenjen kao jedan od najuspješnijih američkih izaslanika te je bio ključan u očuvanju posebnih odnosa između Britanije i Amerike tijekom osamdesetih godina. Stoga, očito nema sumnje da je Fayed podcijenio ljubaznog, ali itekako žilavog diplomata iz Missourija. Večerati u njegovoj kući, a potom mu oteti kćer bio je Fayedov "izopačeni osjećaj prava". - Mislio je da je njegov status superiorniji od statusa mog oca - rekla je Melissa, no ipak nije bio u pravu.

Ponuda za posao

Melissa Price studirala je povijest umjetnosti u londonskoj školi likovnih umjetnosti, a ubrzo nakon njihovog prvog susreta, Fayed je Melissa ponudio posao u svojim uredima u Park Laneu, inače središtu Londona gdje je ona kupovala antikvitete i dekor. - Pa mislila sam da bi to moglo biti zabavno - pomislila je tada Melissa, iako joj pozicija rada ni tada nije bila jasna.

- Dao mi je crteže i nacrte svojih kuća i stanova za koje je htio da kupim namještaj. Nije mi palo na pamet da je imao neke druge motive kojima mi je htio osigurati posao - prisjetila se, a isto tako, bilo joj je čudno što je obasipa novcem i skupocjenim darovima. - Bio je uvrijeđen kad sam ih pokušala odbiti pa sam sve pospremila u ladicu. Na početku radnog dana došao bi do mene u uredu i pitao me imam li putovnicu kod sebe. Kada sam mu rekla da imam, odgovorio mi je: "Danas idemo u Pariz". Da smo ja ili moj otac mogli ičime naslutiti da Fayed ima predatorske sklonosti, nikada ne bih počela raditi za njega, a kamoli otišla s njim u Francusku - iskreno je ispričala za Daily Mail.

Pariz

U francuskom glavnom gradu prvo ju je odveo u svoj stan u Champs-Elysees, a zatim i u prestižni Ritz hotel, gdje su imali "radnu večeru", kako joj je on to tada predstavio... - Osjećala sam se još nelagodnije kad je Fayed rezervirao ugodan stol u kutu, kao da smo na spoju, a ne na poslovnoj večeri. Za vrijeme večere počeo mi je stavljati ruke pod suknju i na moje noge. Rekao mi je: "Večeras ulaziš u moj krevet." Jasno sam mu dala do znanja da neću spavati s njim, nikad - prisjetila se.

Nakon toga su joj u njezinoj sobi bila isključena svjetla. - Svjetla su se ugasila kao da mi je to kazna što nisam spavala s njim. Krenula sam tražiti telefon da nazovem roditelje u Londonu, ali jedan od Fayedovih tjelohranitelja krenuo me slijediti čim sam izašla iz svoje sobe - kazala je i dodala da joj je Fayed, među ostalim, otuđio njezinu diplomatsku putovnicu, a za koju ga je nekoliko puta tražila da joj je vrati. - Osjećala sam se kao njegova zarobljenica u stranoj zemlji, bez mogućnosti bijega - komentirala je Price te opisala kako je već sljedećeg jutra vidjela jednu Francuskinju, navodno "ne stariju od 15 godina"; kako doručkuje u njegovu stanu. - Ona mu je vjerojatno bila rezerva - dodala je za Daily Mail.

Seksualni napada na jahti u St. Tropezu

Kad joj je Fayed rekao da ide s njim u St. Tropez na njegovu jahtu, pobunila se. Ali tvrdio je da su njegovi ljudi kontaktirali ured njezina oca i obećali da će je sutradan vratiti u London. - Nisam mu vjerovala, ali nisam imala izlaza. Nisam imala drugog izbora nego poći s njim - dodala je. Naime, na toj jahti se sjeća bliskoistočne glazbe koja je svirala dok ju je šef slavnog Harrodsa tražio da imaju seksualni odnos. - Ništa me ne bi natjeralo na seks s tim jadnim stvorenjem. Ali mislim da ga je ta moja ratobornost možda još više privukla. Nosio je kaftan i pokušavao mi se nabacivati za večerom u zatvorenoj, neukusno uređenoj blagovaonici gdje nije bilo zraka. Osjećala sam se verbalno silovanom tijekom svih tih sati koje sam morala provesti s njim, dok mi je iznosio svoje gnjusne opise svega što mi želi raditi. Počeo se sve više ljutiti i vrijeđati me jer nisam popustila njegovim bolesnim željama. Predaja za mene nije bila opcija, samo sam htjela otići s broda. Bilo mi je loše, trebala sam malo zraka. Napustila sam stol i otišla na palubu, a Fayed me slijedio. Vidjela sam koliko smo se udaljili od kopna. Zaglavila sam na tom brodu s tim bolesnim, podlim čovjekom koji je imao gotovo jednako godina kao moj otac. A on bi ga uništio u sekundi da je znao što mi želi učiniti. Fayed je pak svima na palubi rekao da odu. To je bio prvi put da sam osjetila da sam u pravoj opasnosti, tresla sam se. Rekla sam mu da će ga moj otac uhvatiti ako mi nešto učini. Ako me povrijedi, bit će u ozbiljnoj nevolji. Tad je pokušao omalovažavati mog oca, hvaleći se da je nadmoćniji od njega po položaju i bogatstvu. On je zapravo bio kukavica - prisjetila se Melissa Price, veleposlanikova kći.

A onda ju je čvrsto primio s leđa, stegnuo joj ruke i fizički nasrnuo. - Osjećala sam se kao da me pokušava silovati kroz odjeću. Istovremeno mi je govorio da legnem na palubu. Sjećam se da sam htjela zaplakati, ali sam se zaustavila, misleći da bi se to Fayedu moglo svidjeti - prisjetila se traumatično groznog iskustva. - Jedino što sam mogla koristiti bila su moja usta pa sam ga snažno ugrizla za nadlakticu. Vrisnuo je na sav glas. Osoblje mu je priskočilo u pomoć, ali mene nitko nije pitao kako sam - dodala je.

Kazna

Nakon cijele te drame koju je nažalost proživjela, uspjela je nekako pobjeći natrag u kabinu broda. - Nisam mogla upaliti ni svjetla ni vodu, naredio je osoblju da sve isključe. Opet me kažnjavao jer sam mu prkosila. Njegov me bijes užasavao, bio je tako ljutit. Mislila sam da bi mogao tijekom noći doći po mene, možda me i ubiti. Bila sam zaključana u svojoj kabini, nije mi bilo spasa. U sljedećem trenutku netko je bio na mojim vratima i glasno kucao. Bilo je oko 4.30 ujutro i još je bio potpuni mrak. Na kraju su me stavili u čamac s dvojicom muškaraca iz njegova osiguranja i jednom članicom osoblja te su me odvezli do kopna - opisala je.

Na njezino zaprepaštenje, na brodu je bila i njezina "zamjena". - Djevojka je bila otprilike istih godina kao i ja, imala je lijepu, dugu, plavu kosu. Zamijenili su nas, sada je ona išla u klaonicu. Tada sam shvatila da je Fayed trgovao ženama kako bi ispunio svoje gnjusne želje - rekla je Melissa. U mnogo toga što se događalo iza kulisa ni danas nije sigurna, ali vjeruje da je Thatcher intervenirala u cijelu priču. Vijest o seksualnom napadu na nju stigla je čak navodno i do same kraljice Elizabete preko pouzdanog posrednika.

- Moj tata je bio zabrinut za mene i odmah je otišao potražiti pomoć od gospođe Thatcher. Nije birao riječi. Zamolio ju je da mu pomogne jer nije mogao pronaći kćer. Tata je zvao i Park Lane, a ljudi su mu govorili da me ne mogu pronaći. Lagali su za Fayeda - ispričala je u intervjuu. Na kraju je stigla u zračnu luku u Londonu s dvojicom Fayedovih ljudi iz osiguranja. Na njezino olakšanje, očevo osiguranje dočekalo ju je s policajcima - konačno je opet bila s roditeljima koji skoro umrli od brige za nju. Nikako nisu mogli vjerovati da im je sljedećeg dana Fayed počeo slati darove na kućnu adresu. - Bilo je tu svega, dimljenog lososa s njegove farme u Škotskoj, skupi sat za moju majku, pisama koja su moji roditelji odbijali otvoriti... Moj je otac složio pismo koje sam trebala samo potpisati, a u kojem stoji da se neću vratiti na svoju poziciju kod Fayeda i da me on više ne kontaktira. Tata je inzistirao na tome da mu vratim sve omotnice s gotovinom koje mi je dao, kao i sve darove - ispričala je Price. Naime, ona i njezin otac otišli su do Fayeda i ostavili mu apsolutno sve pred stanom. - Ispred su bile kamere i zaštitari koji su nas gledali kako sve to vraćamo ispred njegovih vrata. Znali smo da će ga to povrijediti.

Razgovor s Thatcher

Nekoliko mjeseci kasnije bivša premijerka Ujedinjenog Kraljevstva - Margaret Thatcher pozvala ju je na ručak. - Bila je tako ljubazna. Ona je najljupkija, najtoplija osoba. Sve sam joj ispričala što mi se dogodilo, uključujući i sve gnjusne stvari koje je izgovorio dok smo bili na brodu. Sve joj je to bilo odbojno i bila je ljutita. Vjerujem da zbog toga nije dobio putovnicu. Moji su roditelji znali koliko je jako želio svoju britansku putovnicu. No pobrinuli su se da ne dobije britansko državljanstvo. To nije nešto što se olako daje i smatram da ga ljudi poput njega niti ne zaslužuju. Moj je otac bio uglavnom odgovoran za to da Mohamed Al Fayed ne postane britanski državljanin. Točno je da je umro ne dobivši britansko državljanstvo - rekla je Melissa, a koja danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Roditelji su o njezinom mučnom iskustvu obavijestili i Ronalda i Nancy Reagan, a prva dama SAD-a bila je zgrožena time što joj je Fayed htio učiniti. O ovim mučnim iskustvima nije namjeravala nikada javno govoriti, a onda je prošlog proljeća poštom primila pismo od britanskog producenta Keatona Stonea, koji je snimao dokumentarac o Fayedu i koji je do sada ušao u trag desecima žena diljem svijeta koje je egipatski milijarder seksualno napastovao. Pet tjedana se premišljala, a onda je odlučila porazgovarati sa Stoneom i potvrdila mu je da je i ona jedna od Fayedovih žrtava. Danas je 57-godišnja Melissa jedna od najmanje 170 žena koje su se pridružile pravnoj akciji protiv Fayeda.

- Drago mi je da istina o ovom čudovištu konačno izlazi na vidjelo i da sve zajedno imamo realnu priliku doći do pravde - zaključila je za Britanski Daily Mail.

