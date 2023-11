Napadnuta Croatia Records, Babogredac: 'Poslao sam ljude u London. Za dan, dva ćemo znati što se događa'

Platforma YouTube mjesto je za kojim posežemo u raznim trenutcima, od potrebe za stvaranjem novog znanja do zabave, a sa zabavom i glazbe. Na ovoj se internetskoj stranici nalazi velik broj videospotova te je mjesto na koje se upućujemo kako bismo čuli novu pjesmu. No, ova platforma kao i brojne društvene mreže, susreće se i s hakerima. O hakerskim napadima do danas su govorile brojne poznate osobe, a sada se s hakerskim napadom susreo i YouTubeu kanal naše najstarije izdavačke kuće, Croatia Recordsa. Naime, Croatia Records u jednom je trenutku nestala s ove platforme, a o čemu se radi ispričao nam je direktor Želimir Babogredac.

- Izgleda da se radi o hakerskom napadu. Ja sam poslao moje ljude u London da vide što se tamo događa i za dan, dva ćemo znati. Najvjerojatnije je hakerski napad, a možda je i neka ucjena, neka zločestoća je, sigurno - kazao je te pojasnio da se u Londonu nalazi YouTube odjel usko vezan uz Balkan. Babogredac je dodao i da se nada da će se YouTube kanal vratiti do sutra.

- Mislim da ću već sutra znati što dalje, ali imamo i rezervnih kanala. Treba samo par dana reorganizacije i sve će to profunkcionirati - dodao je te ispričao da ne sumnja na nekog posebno, kao i da ovo nije prvi ovakav napad.

- Mi smo veliki i sigurno je radi toga napad na nas. Svi ostali službeni kanali rade, VEVO kanal radi - rekao je Babogredac te dodao da ne zna je li kome drugome srušen kanal.

Dodajmo da na ovom YouTube kanalu su objavljeni videospotovi brojnih naših glazbenika poput Miše Kovača, Meri Cetinić, Dine Merlina, Dražena Zečića, Josipe Lisac i brojnih drugih domaćih imena.

