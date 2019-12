Nakon vrućih scena i lažnog vjenčanja, zavodnik iz 'Ljubav je na selu' grlio se s nepoznatom djevojkom

Farmera Jovana Karapandžu iz desete sezone realityja 'Ljubav je na selu' mnogi su zapamtili po vrućim scenama s Paulinom Tomičić, jednom od djevojaka koja se borila za njegovo srce.

Jovan je u showu zaveo mnoge djevojke, ali se nije skrasio s niti jednom od njih.

Iako se nakon njegove sezone nekoliko puta nagađalo da je napokon zaljubljen, čini se da ga je osvojila djevojka po imenu Marija s kojom je objavio fotografije na Facebooku.

Farmer iz Mlake Antinske i djevojka se na fotografiji smiješe dok zajedno sjede na konju.

Foto: Facebook

"Opaaa, hoću ja to biti pozvana u svatove?" pitala je jedna pratiteljica simpatičnog farmera, dok je drugi pratitelj dodao: "Vidim, vidim, bit će svatova i veselja, neka vam je sa srećom".

Podsjetimo, Jovan je u ožujku organizirao lažno vjenčanje s prijateljem i fotografom Danijelom Živkovićem jer nije znao kako se obraniti od obožavateljica koje su mu bez najave znale banuti ispred kuće.

- Nadao sam se kako će se objavom tih fotografija smanjiti interes žena, no to se nije baš dogodilo - ispričao je Jovan.

Dodao je kako će jednom kad su bude zbilja ženio njegovo vjenčanje biti potpuno u slavonskom stilu i slavit će se dva - tri dana. Kada se prijavio u RTL-ov show nije to učinio s nadom kako će upoznati ljubav svog života, ali nije vidio ni ništa loše u tome da pokuša.

Ljubav života nije pronašao, ali zato se odlično zabavi i ne žali zbog ovog iskustva.