Nakon vjenčanja svog brata pred oltar ide i Anamarija Asanović, ovaj vikend uživa na djevojačkoj zabavi

Modna dizajnerica Anamarija Asanović na Instagramu je podijelila fotografiju sa svoje djevojačke zabave na kojoj je okupila bliske prijateljice. Anamarija organizirala je svoju djevojačku zabavu samo tjedan dana nakon što se njezin brat Antonio u Zadru vjenčao s Josipom Skoblar u Zadru, što znači da obitelj Asanović uskoro očekuje još jedna svadbena zvona.

Kći našeg bivšeg vatrenog Aljoše Asanovića uskoro će sudbonosno da izgovoriti zadarskom ugostitelju Ivanu Karačiću s kojim je u vezi od prošlog proljeća. Anamarija Asanović objavila je prošle godine fotografiju koja je odmah dala naslutiti kako je opet zaljubljena kada je na Instagram storyju stavila fotografiju na kojoj je u zagrljaju s nepoznatim muškarcem čiji je identitet uskoro otkrila i potvrdila nagađanja kako joj je to novi dečko. Kasnije se doznalo kako se radi o zadarskom ugostitelju Ivanu Karačiću.

- Napokon mogu reći da sam sretno zaljubljena i pojavio se onaj pravi. U vezi smo od početka proljeća i sretni smo. Mogu reći da me osvojio iskrenošću, to je ipak vrlina koja se najviše cijeni - ispričala je Anamarija prošle godine za Story. Nedavno je u jednom intervju Anamarija ispričala čime ju je osvojio Ivan. -Osvojio me svojom iskrenošću, otvorenošću i uopće razmišljanju u istom smjeru. Ne znam, malo se sramim. Stvarno nisam navikla o tome govoriti. Sretna sam i zaljubljena. Napokon sam našla nekoga tko će rasti uz mene, nekoga tko mi baš usrećuje vrijeme - rekla je modna dizajenrica u jednom intervju za IN Magazin.

Otkako je prije šest godina prekinula vezu s jedriličarem Marinom Siriščevićem s kojim ima kćer Zorku, dizajnerica nije u javnosti pričala o svom ljubavnom životu. Marin je bio njezina srednjoškolska ljubav, a vezu su obnovili 2015. godine i u kolovozu iste godine otkrili su kako očekuju prinovu. Kada je njihova kći napunila dvije godine odlučili su krenuti svatko svojim putem.