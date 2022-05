Nakon što je cijelu noć proplakao, Roko napustio plavi tim i dobio novu ulogu u showu

Posljednji duel u 'Survivoru' protekao je u znaku plave boje jer su se u njemu za ostanak u showu natjecala dva kandidata iz plavog tima, a dok se jedan uspio izboriti za svoje mjesto u timu, drugi je postao novi član porote koja će imati presudnu riječ u odabiru drugog finalista kada za to dođe vrijeme.

Za napeti kraj tjedna plavi je tim odigrao izazov za osobni imunitet koji je ovoga puta zbog zahtjevnog zadatka balansiranja bio kratkog vijeka, a pobjedu je odnijela Nika kojoj je ogrlica imuniteta donijela zaštitu od nominacija, ali i odgovornost da odabere jednog kandidata za duel. „Moje pleme se ne treba bojati, znaju da ću donijeti dobru odluku i da neću nikome naštetiti, ali svejedno spavajte s jednim okom otvorenim“, najavila je Nika prije početka Plemenskog vijeća.

Na nominacijama su članovi plavog tima za prvog duelista jednoglasno izglasali Roka, a kao njegovog protivnika Nika je iz promišljenog razloga odabrala Tomislava. „Za Roka sam odabrala dostojanstvenog protivnika, a to će biti Tomislav. Kako ne želim da Roko preda borbu, tako želim da Tomislav da sto posto od sebe i nadam se uzbudljivom duelu“, poručila je Nika koja je u duel odlučila poslati mušku osobu jer je smatrala da bi Roko popustio ženama u duelu.

Zbog ozljede koja mu je otežavala sudjelovanje u izazovima, Roka nije iznenadila nominacija, a prije odlaska u duel osvrnuo se na svoju avanturu u 'Survivoru'. „Od prvog dana bio mi je gušt spavati na podu, pod kišom i bez hrane. Možda mi je taj period bez hrane bio težak do desetog ili petnaestog dana, a onda se jednostavno privikneš“, poručio je Roko te priznao da je za vrijeme boravka na otoku doživio brojne uspone i padove zbog kojih je na trenutke pomišljao na odustajanje. „I to sam prebolio i preživio i to me dovuklo do ovdje. Znam da nisam na tom putu nikoga lagao niti nekome iz svog tima napravio nešto loše da bi došao do ovdje gdje jesam“, dodao je i zaključio da je u 'Survivoru' naučio da ništa ne treba suditi na prvu.

Kandidatima je u duelu zadatak bio da uz pomoć užeta što dulje drže mehanizam s čekićem u zraku, a kako je vrijeme odmicalo, uže su morali primati prema kraju što je dodatno otežavalo igru. Iako su bili žilavi protivnici, Rokova ozljeda utjecala je na ishod igre i rezultirala porazom nakon kojega je automatski prestao biti dio plavog tima, a njegov suparnik Tomislav zasluženo je nastavio natjecanje. „Ovaj duel mi je išao na ruku jer su snaga i izdržljivost nešto što meni ide. Kad sam vidio izazov znao sam, čak i da je Roko zdrav sto posto, bile bi mu šanse puno veće, ali mislim da bih ga i onda pobijedio. Nažalost, to nećemo znati“, poručio je Tomislav koji ni na trenutak nije sumnjao u svoju pobjedu, ali je izrazio zadovoljstvo što mu je Roko pružio otpor jer se nije predao do zadnjeg trenutka.

Tomislavu je duel s Rokom ujedno bio i prvi duel od početka showa koji će zasigurno ostati upamćen po tome što je iz natjecanja izbacio prijatelja. „Možda ga jesam pobijedio, ali prijateljstvo i dalje ostaje i to mi je puno važnije od ovoga“, zaključio je Tomislav te poručio Roku da ih nakon showa čekaju nove avanture.

Kada je na red došlo da se Roko oprosti od svog tima, nitko nije bio ravnodušan, a suze i emocije pokazale su da im je bio uistinu važna karika. „Viđat ćemo se još nemili broj puta, bilo vama drago ii ne“, našalio se Roko te zakraj dodao: „Sad smo sve češće na Plemenskim vijećima gdje ćemo se viđati, iako nećemo moći komunicirati, ali čekat ću vas na izlazu i spremati vam sobice jednom po jednom kako budete dolazili i ušuškavati vas prije spavanja svojim hrkanjem“.

VIDEO>>Proba Prljavog kazališta za predstojeću turneju