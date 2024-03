Nakon prekida s Gospodinom Savršenim, Stankica Stojanović otkrila svoj idealni tip muškarca: 'Jednostavno je'

Sudionica RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" Stankica Stojanović osvojila je srce "Savršenog" iz te sezone Tonija Šćulca. Par je neko vrijeme bio zajedno, a nedavno su prekinuli, a Stankica je sada otkrila kakav je to njezin idealan muškarac.

- Vrlo je jednostavno. Želimo muškarca koji se ponaša kao muškarac. Koji vodi računa o stvarima. Vođa. Potrebno je da se žena osjeća sigurno pored muškarca - poručila je Stankica nedavno na Instagramu uz snimku intervjua u kojem muškarac pita ženu što mora učiniti kako bi ga žene primijetile.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Stankica je nedavno govorila o odnosu s Tonijem.

- Ja sam ponudila prijateljski odnos, njemu se moj prijedlog očito nije dovoljno svidio pa je završilo tako. Nakon tog sam zaključila da je bolje za mene da se udaljim jer mi je tako lakše - ispričala je u razgovoru za Story. Njezin bivši dečko, Splićanin Toni Šćulac za Večernji list je progovorio o njihovu prekidu.

- Jedine detalje koje želim reći vezano za prekid sa Stankicom jest da je istina da smo prekinuli našu vezu i da nismo više zajedno. O toj ženi mislim sve najbolje i nema nikakve zle krvi između nas. Svjestan sam toga da smo bili javni par zato što smo se upoznali u reality showu 'Gospodin Savršeni'. Isto tako sam svjestan dok smo bili zajedno da smo dijelili detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti – kazao nam je Toni.

