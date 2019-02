Nakon pisma predsjednici: 'Hoću samo datum kada će kanabis biti legalno dostupan'

Ne treba mi odgovor na moj upit ako on ne bude konkretan. Ne želim čuti da “rade na tome”. Hoću samo točan datum kada će lijek biti legalno dostupan - kazala nam je umorna, iscrpljena i na rubu svih snaga pjevačica Nika Antolos koja je uputila javni apel za pomoć.

Pjevačici je prije nešto više od dva mjeseca potvrđena dijagnoza teške i neizlječive bolesti, multiple skleroze, a za pomoć se ovih dana obratila i direktno predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

Na svom Instagramu nekadašnja članica grupe Feminnem opisala je kroz što sve prolazi i javnim apelom pokušala senzibilizirati javnost na probleme s kojima se suočava još 6000 oboljelih u Hrvatskoj. Nika je od predsjednice zatražila da legalizira upotrebu ulja kanabisa u medicinske svrhe jer će u suprotnom biti primorana prekršiti zakon i početi ga kupovati u susjednoj Sloveniji.

Pomoć predsjednice

“Bok, ja sam Nika, mama prelijepe djevojčice Sienne i uskoro ću možda prekršiti zakon. Naime bolujem od multiple skleroze i više mi se nekako ne trpi konstantne nagle bolove cijelim tijelom, vrtoglavice, konstantni umor... Sia me moli da se igramo lovice, ali ja nemam snage. A s obzirom na to da medicinsko ulje kanabisa (u pravoj čistoj formi i dozama) u ljekarnama nit postoji nit nosi normalnu cijenu, primorana ću očito biti odlaziti u Sloveniju i ilegalno kupovati isto”, poručila je Antolos pa nastavila u jednako potresnom tonu: “Najmanje od svega što trebam uz takvu dijagnozu jest stres koji osjećam na samu pomisao da nešto ilegalno radim i to još dok me dijete doma čeka. Ali još gori me preplavi na pomisao da me Sia gura u kolicima dok ja pomalo u bolovima propadam... Hrvatska, bilo bi lijepo kad bi moje šlapice prošle bez kršenja zakona i šuljanja po bolnicama. Već samo mirovale kraj kauča mog dnevnog boravka. Nema vremena. Nema ‘jednom’ niti ‘bit će već’. Ja kao i 6000 ljudi u RH hoćemo pomoć sada. Mi u sada živimo. Dopustite nam da se liječimo ili si bar pomognemo legalno.”

Vapaj je to Nike Antolos koja je za pomoć je direktno zamolila predsjednicu. Ubrzo je stigao i odgovor Ureda predsjednice u kojem je mole da tekst objave pošalje na službeni e-mail. Nika je to odmah i učinila. Njezina objava u kratkom roku prikupila je mnoštvo komentara podrške njezinih pratitelja. “Ovakve stvari su prve na kojim treba poraditi u Hrvatskoj”, glasi jedan od komentara. Ispod objave javili su se i oni koji se susreću s istom dijagnozom, a njima je Nika uputila nekoliko riječi utjehe.

11 godina agonije

“Bijemo slične bitke i borit ćemo se svim raspoloživim sredstvima da kao oboljeli od kroničnih bolesti dobijemo adekvatniju zdravstvenu skrb, protokole liječenja i testiranja i zaštitimo naša prava zakonski regulirana, ali i mijenjati one koji su u brojnim zemljama usvojene za dobrobit pacijenata”, poručila je bivša feminnemka. Inače, Nika je o svojoj dijagnozi prvi put otvoreno progovorila potkraj prošle godine kada je objelodanila da joj je dijagnosticirana opaka bolest od koje u svijetu boluje više od 2,5 milijuna ljudi. Nekoliko dana tada je provela u KBC-u Zagreb gdje je bila podvrgnuta prvoj dozi terapije. O svemu je javnost podrobno izvještavala, a u jednoj od mnogobrojnih objava na Insta Storyju otkrila je i da joj je bolest dijagnosticirana tek nakon 11 godina agonije.

– Od 18 godine nisam osjećala noge od stopala prema gore, tek prije nekoliko tjedana počeli su i problemi s očima, a probleme s ravnotežom i vrtoglavicom imala sam od početka. Slušala sam doktore koji su mi govorili da je to samo stres, da sam mlada i da će proći – otkrila je Antolos. No, nije prolazilo. Simptomi su s godinama postali sve izraženiji, a Nika se nije predavala iako bi mnogi na njezinu mjestu nakon toliko odbijenica vjerojatno odustali.

– Uporno su mi govorili da mi nije ništa i da sam sve umislila. Valjda su mislili da umišljam. No nisu svi takvi – rekla je Nika Antolos, koja nas je, kad joj je bilo 19 godina, predstavljala na Eurosongu s grupom Feminnem. Život na estradi nije joj godio pa se povukla u anonimnost i osnovala obitelj. Zbog ljubavi prema Rusu Alekseju Rubenu odselila se u Moskvu, a nedugo nakon vjenčanja, u studenom 2013. godine, na svijet je stigla i kći Sienna. Ljubavna idila nije potrajala pa se Nika odlučila vratiti u rodnu Hrvatsku u kojoj sada muku muči ne samo sa svojom dijagnozom već i sa zakonom koji joj ne dopušta upotrebu kanabisa kako bi si barem donekle olakšala tegobe. S istim problemima suočava se i pjevačica Anđa Marić, koja već dugi niz godina vodi bitku protiv multiple i pri tome ne krije da joj u toj borbi pomaže upravo zabranjena marihuana. •

