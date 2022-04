Nakon objave fotografija s plaže glumica i glazbenica dobila je niz uvredljivih komentara: Osjetila sam tugu i prazninu

Glumicu i glazbenicu Camilu Cabello paparazzi su nedavno snimili na plaži u Miamiju i nakon što su fotografije objavljene 25-godišnjakinja se našla na meti kritika zbog svog izgleda. Uvredljivi komentari na društvenim mrežama su nešto s čime se Camilla često susreće u zadnje vrijeme i zato je odlučila na Instagramu odgovoriti

- Svaki put kada odem na plažu u Miamiju, postanem meta paparazza - nekako uvijek saznaju kada dođem, uhvate me u bikiniju i svaki put se osjetim ranjivo i nespremno. Nosila sam kupaći kostim koji mi je bio premali i nisam obraćala pažnju na to kako izgledam, ali onda sam vidjela fotografije na društvenim mrežama i komentare i to me jako uznemirilo. Podsjećam sama sebe da su na moje samopoštovanje utjecale misli koje je oblikovalo društvo. Društvo koje je toliko naviklo svijet na ideju o tome kako izgleda "zdravo" žensko tijelo, a ta je ideja apsolutno nestvarna za puno, puno žena. Photoshop, restriktivne dijete, pretjerivanje u vježbanju i biranje kutova za fotografiranje koji omogućuju da naša tijela izgledaju drugačije nego u stvarnosti i u svom prirodnom obliku...

Foto: profimedia

Podsjećam sebe na sve to, pratim na društvenim mrežama žene koje prihvaćaju svoj celulit, strije, trbuh... želim se osjećati dobro. Danas sam nabavila nov bikini, tako je sladak i nisam jela ništa teško prije nego sam otišla na plažu jer sam znala da će se sve pretvoriti u foto session. Držala sam trbuh toliko čvrsto uvučenim da su me trbušnjaci boljeli, nisam disala i jedva sam se nasmijala i bila sam toliko svjesna gdje su foto aparati da se nisam mogla opustiti i uživati. Pokušala sam se pretvarati da ih nema, ali nisam to mogla i jednostavnom sam uvlačila trbuh svaki put kad bih išla od ležaljke do mora - napisala je Camilla u svojoj objavi i dodala kako je u jednom trenutku na plaži primijetila djecu koja su se igrala i bila bezbrižna i poželjela je da je i njoj sedam godina i da se pretvara da je sirena.

- Mislila sam da ću izgledati dobro na fotografijama i mislila sam da ću se osjetiti ispunjeno, a ipak nikada mi nije bilo gore na plaži. Osjetila sam tugu i prazninu jer su misli ovog društva postale moje misli. Želim da pričamo o ovome zato što vidimo fotografije žena i hvalimo ih kako izgledaju dobro, fit ili zdravo, ali što je zdravlje ako ste toliko fokusirani na to kako izgleda vaše tijelo da mentalno zdravlje trpi i ne možete uživati u životu. Kome uopće pokušavam biti privlačna i da li sam privlačna sebi ako se ne mogu opustiti i uživati u lijepom danu na plaži? Nažalost, još nisam došla to tog stanja u kojem ne marim za tuđa mišljenja. Znam da to kako izgledam ne određuje koliko sam sretna, zdrava ili seksi. Emotivno, poruke koje mi stižu, utječu na mene i neprestano odjekuju u mojoj glavi - poručila je svima.

