Nakon godina dominacije hrvatskih serija, za one koji ovakav sadržaj vole, ovo je pravo osvježenje

Ubiti pticu rugalicu // HRT 1 - četiri ruže

Jedan od klasika američke književnosti, koji je 1960. napisala i objavila spisateljica Harper Lee, a godinu dana kasnije za njega dobila i Pulitzerovu nagradu, već je 1962. ekraniziran te se dan-danas smatra jednim od kultnih filmova zlatnog doba Hollywooda. Riječ je, naravno, o filmu "Ubiti pticu rugalicu", koji se prošlog vikenda mogao pogledati i na prvom programu HRT-a. Radnja prati odvjetnika Atticusa Fincha koji početkom 30-ih u malenom gradiću u Alabami brani Toma Robinsona, crnca optuženog za silovanje bjelkinje, a zapravo progovara o rasnoj netrpeljivosti, društvenoj podijeljenosti u Americi, nepravdi… Film je osvojio tri Oscara, uključujući i onog za najboljeg glumca, a koji je pripao legendarnom Gregoryju Pecku te se uvijek nalazi na listama filmova koji se moraju pogledati.

Tim više treba pohvaliti HRT što se našao na programu, no ostaje žal što se češće (i u boljim terminima) ne mogu pogledati slični klasici. Film redatelja Roberta Mulligana pobudio je nostalgiju i otvorio pitanje ne bi li takav sadržaj bio atraktivniji na programu od onog postojećeg? Jer, nije baš da se na televiziji vrte najnoviji hit blockbusteri… Većinom imamo osjećaj kao da smo zapeli u začaranom krugu repriza, i to filmova snimljenih u zadnjih 20 do 30 godina. Pa zašto onda ne bismo radije mogli pogledati neke od klasika, crno-bijele filmove koji su i dalje i više nego aktualni, a često i kvalitetniji od nekih suvremenih ostvarenja. Također, mnogim pripadnicima mlađih generacija to bi bila prilika da te filmove pogledaju i prvi put.

Filmovi // Pickbox TV - tri ruža

Odličan serijal o filmovima, odnosno o američkoj kinematografiji i njenom utjecaju na kulturu i društvo, može se uhvatiti na Pickboxu. Svaka epizoda "Filmova" je tematska te sažima najvažnije klasike i kultne filmove koji su obilježili jednu epohu. Govori se tako, primjerice, o najboljim filmovima već spomenutog zlatnog doba Hollywooda, ali i o razvoju specijalnih efekata u filmskoj industriji, o prvim blockbusterima, ali i komedijama koje su osvojile mase. Odlična je ovo emisija za sve filmofile i ponovo treba naglasiti kako bi bilo odlično kada bi ti filmovi o kojima se u serijalu govori bili nešto dostupniji današnjih gledateljima.

Skriveno u raju // RTL - dvije ruže

Onoliko koliko su filmski klasici na cijeni, toliko se šundom smatraju sapunice. Predvidljive radnje, očekivani zapleti, neuvjerljivi raspleti… elementi su zajednički svima, bez obzira na to je li riječ o latinoameričkim, španjolskim, turskim, hrvatskim ili nekim drugim produkcijama. Ipak, gledatelji ih vole (barem dio njih) i na neki su svoj poseban način tijekom godina zaradile kultni status na televizijama. Opuštaju, lako gledatelja uvlače u radnju, na momente su katarzične i veoma dramatične. Upravo je jedna takva i slovenska serija "Skriveno u raju", koja se odnedavno može pratiti na RTL-u. Već sama činjenica da se u prime timeu pušta nešto drugačije, i to slovenske produkcije, je zanimljivo, a iako je riječ o klasičnoj sapunici, treba pohvaliti i samu radnju. Nakon godina dominacije hrvatskih serija koje su otišle u čudnom smjeru spajanja dramskih serija i upitnog humora, za one koji ovakav sadržaj vole pravo je osvježenje vidjeti klasičnu sapunicu. Sve je tu - uvodna špica sa sladunjavom glazbom, crno-bijeli likovi, potpuno klišejizirana radnja, ljubav na prvi pogled. Baš sve!

Senjorita '89 // HRT 1 - jedna ruža

Nešto ipak malo drugačije od meksičke produkcije na kakvu smo inače navikli prikazivao je nedavno, pak, HRT-u, gdje je upravo završila druga sezona serije "Senjorita '89". U prvom su planu organizirani kriminal, meksičko podzemlje, prostitucija, droga i alkohol, a sve upakirano u glamur natjecanja i izbora za Miss Meksika 1989. godine. Karakteristično za meksičku produkciju, i dalje sve prenaglašeno i pretjerano, no za ljubitelje takvog žanra sasvim solidno. Uostalom, svaki je dan kada se na televiziji izbjegnu iste reprize i ponovljeni sadržaj - dobar dan!