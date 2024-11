Nakon brojnih glasina slavna glumica potvrdila vijest da očekuje prinovu s kontroverznim glazbenikom

Glumica Megan Fox (38) na svom je Instagramu objavila da je trudna! Glumac iz "Transformersa" na ovoj društvenoj mreži je podijelila fotografiju svog pozitivnog testa na trudnoću, kao i fotografiju na kojoj pozira gola ističući svoj trudnički trbuh i tijelo joj je prekriveno crnom tekućinom. Na fotografiji je označila i svog partnera Machine Gun Kellyja (34), a na objavi je upotrijebila njegovu glazbu.

Megan i Machine Gun Kelly u vezi su od 2020. i prošli su kroz prilično velike uspone i padove, a prije tri mjeseca pojavile su se prve glasine o tome kako par očekuje prinovu. Megan je svojim pojavljivanjem u spotu za pjesmu 'Lonely Road' svog dečka pokazala trudnički trbuh i zbunila javnost. Naime, nakon što je Kellyjeva obrada hit pjesme Johna Denvera 'Take Me Home, Country Roads' u objavljena na platformi You Tube, internetom se proširio kadar iz spota u kojem pjevač ljubi primjetno istaknuti trbuščić Fox, a svi su se zapitali je li riječ o protetici ili je glumica stvarno trudna.

Megan i njezin kontroverzni dečko na kraju spota igraju se s malenom djevojčicom, a onda u posljednjoj liniji kredita stoji napisano 'Predstavljamo: beba Violet Leika'. Megan i Machine su prošli razne faze tijekom svoje veze i još u svibnju, izvor je za Entertainment Tonight rekao da par "svoju vezu uzima dan po dan" i da "nastavljaju ići na terapiju, želeći biti potpuno iskreni jedno prema drugome o svojim osjećajima i nastoje poboljšati svoju komunikaciju. Suočili su se s nekim problemima povjerenja, ali oboje se neprestano trude ostati predani zajedničkom krajnjem cilju da budu zauvijek zajedno. Također poštuju međusobni prostor kada je to potrebno, što je za njih ključno u ovo vrijeme." Zvijezda 'Transformers' franšize je počela izlaziti s glazbenikom 2020. godine nakon njezina razvoda od Briana Austina Greena, da bi 2022. proglasili zaruke. Samo godinu dana kasnije potaknuli su nagađanja o razlazu, ali se naposljetku ipak pomirili.