Najpoznatija loto djevojka Suzana Mančić otkrila je kolika joj je mirovina!

Jedna od najpoznatijih loto djevojaka u bivšoj državi Suzana Mančić prošle godine je otišla u mirovinu i kada je odlazila u mirovinu medijima u Srbiji je rekla kako je jedva čekala taj trenutak jer želi uživati. Tada je ispričala i kolika je njezina mirovima.

- Imat ću vremena za sve. Što se iznosa tiče, mirovina je minimalac za minimalac! Ali, ja sam svih ovih godina pametno ulagala i nemam čega bojati - izjavila je za Blic Suzana Mančić. Kada je ona odlazila u mirovinu prošle godine je minimalac u Srbiji iznosio oko 350 eura. Početkom ove godine je Suzana boravila u Hrvatskoj i u intervju koji je dala za Večernji list ispričala je kako provodi umirovljeničke dane.

- Istina je, otišla sam u mirovinu, ali još nisam primila svoju prvu mirovinu. Prekinula sam snimanje svoje emisije “Suzanin izbor”, koju svakako uvijek možete pogledati na YouTubeu. To je bio jedan fini izbor mojih tema, gostiju, intervjua… Ipak, došlo je do umora i mislim da treba biti realan i u jednom trenutku stati. Dolaze novije generacije na scenu, a ja često znam pomisliti kada sam bila na vrhuncu svoje popularnosti – kako su se tada osjećale moje starije kolegice. Malo sam se povukla. - rekla nam je Suzana i dodala:

GALERIJA Totalna ludnica na zagrebačkom Trgu! Fanovi dočekali Baby Lasagnu u apsolutnoj euforiji

- Eto, rado prihvaćam gostovanja u drugim emisijama, sve dok se malo ne odmorim od te ludnice koja se zove privatna produkcija. Vidjet ću što ću još sve raditi. U posljednjih desetak godina napisala sam i dvije knjige, a emisija “Suzanin izbor” mi je dovoljno okupirala misli da nisam jednostavno imala vremena za pisanje knjiga. Možda se iz moje olovke iznjedri nešto novo… Također, volim otići u kino ili kazalište, a jednom tjedno svakako moram ići frizeru zato što mi je kosa postala neukrotiva. - ispričala nam je tada Suzana. U cijeloj regiji i dalje uživa veliku popularnost i većina njezinih obožavatelja su dobronamjerni i traže autogram ili se žele fotografirati, ali ima i situacija u kojima nije tako.

- U Srbiji ima dosta ‘izopačenih’ ljudi koji su agresivni. Jednom prilikom je jedna žena nasrnula na mene i za malo da me nije prebila u centru Beograda. Diplomatski sam uspjela izbjeći taj sukob. Rekla je: “Zašto se ti petljaš s našim muškarcima”, nešto u tom kontekstu. Mislila sam joj reći: “Ženo, tvog sigurno ne diram. A ne diram uopće tuđe muškarce”, no na kraju nisam, pustila sam je da govori svoje… Zvijezde s razlogom imaju svoje tjelohranitelje, a ja ih nikada nisam imala niti me tko trebao štititi. Ako mi netko nešto dobaci u prolazu, procijenim situaciju i većinom ne odgovorim ništa. S budalama se ne treba petljati. S obzirom na to da živim u samom centru Beograda, ondje su ljudi uglavnom pristojni i dobronamjerni. Kada su protesti i neke demonstracije na ulicama tada ne izlazim iz kuće. Ne volim biti izložena provokacijama bilo koje vrste, a pogotovo političke. - rekla nam je.

VIDEO Nives Celzijus otkrila s kojim muškarcem su ju povezivali: Iskreno, nisam ni znala da on ima brata