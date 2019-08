Najpoznatija Hrvatica u Njemačkoj: ‘Suprug Nijemac obožava Hrvatsku i sarmu mog oca’

Dobitnica Večernjakove domovnice i najpoznatija Hrvatica u Njemačkoj Miranda Čondić Kadmenović, poznatija kao Mimi Fiedler, nedavno je u 44. godini izrekla sudbonosno ‘da’ njemačkom televizijskom producentu Ottu Steineru.

Trenutačno boravi u New Yorku, gdje dovršava pisanje svoje nove knjige, a dok je hvatala let za “grad koji nikada ne spava”, otkrila nam je slatke pojedinosti o bračnoj idili i životu u Njemačkoj.

Bračna idila

– Da, udala sam se prije samo tri mjeseca i mogu reći da primjećujem malu promjenu, a to je da smo još više postali sjedinjeni, još više smo se povezali, gledamo na svijet kao jedno, i oboje smo konačno pronašli svoju mirnu luku – rekla nam je Mimi, koja je sa svojim odabranikom u unikatnoj, ručno izrađenoj vjenčanici brenda Kaviar Gauchea izmijenila zavjete pred tristotinjak uzvanika u 700 godina starom dvorcu Pertenstein u Bavarskoj. Medeni mjesec, kaže, nije bio klasičan.

– Obitelj je ipak na prvom mjestu, tako da smo s našom djecom bili dva tjedna na aktivnom odmoru na moru, što nam je zapravo najveći izvor sreće i zadovoljstva – kazala nam je glumica, kojoj je na svadbu stigao autobus pun rodbine iz Dalmacije. Među gostima su bili brojni poznati iz svijeta glume, showbiza i glazbe, a njih je zabavljao Petar Grašo, kojeg je rođenoj Splićanki kao iznenađenje pozvao suprug Otto. Za Grašinu pjesmu “Ako te pitaju” tvrdi kako opisuje njezinu i Ottovu ljubav.

Foto: Lotterman&Fuentes

– Pronašli smo ljubav života, ja u 44., a on 56. godini. Trebalo nam je malo dulje da se nađemo, ali sad kad smo se konačno pronašli, sve što je bilo prije izbrisano je i život nam je krenuo nabolje – rekla je glumica koja nam je usput otkrila čime ju je 12 godina stariji suprug osvojio.

– Otto je jako duhovit, velikodušan, a uza sve je i dobar otac i obiteljski čovjek. I to je zapravo ono što me je oborilo – priznaje Mimi i dodaje kako je Ottu najdraže jelo sarma “u režiji njezina ćaće Pere koji je najbolji kuhar naše kuhinje na svijetu”.

Povratak u Hrvatsku

Do kraja godine planira posjetiti Hrvatsku. – Mene vuku moji korijeni, a Otto je vezan i poslovnim obvezama, tako da pokušavamo biti što više u Hrvatskoj – kaže Mimi koja, uz Grašu, najviše voli Olivera Dragojevića, a tvrdi da život u inozemstvu nije bio njezin izbor, već izbor njezinih roditelja koji su tražili bolju budućnost za svoju djecu.

– Ja sam kao dijete bila jako tužna nakon ljetnih praznika gledajući baku i djeda kako mašu dok se mi vraćamo nazad za Njemačku. I dandanas imam hrvatsku putovnicu i hrvatsko državljanstvo. Jako sam zahvalna ovoj zemlji u kojoj živim i na mogućnostima koje mi je pružila te na životu koji živim. No u duši sam ostala mala Dalmatinka koja se najviše raduje odlasku na more – ističe M. Fiedler, zvijezda serije “Noćne sestre” koju trenutačno gledaju milijuni gledatelja na njemačkom RTL-u. U njoj glumi medicinsku sestru Noru, a njezina kolegica Ines Quermann tumači medicinsku sestru Ellu. Obje se zaljubljuju u istog muškarca te, kada shvate da ih je obje zaveo, razilaze se, ali ponovno se sreću nekoliko godina polije kada se zaposle u istoj bolnici.

Foto: RTL/ TVNOW / Benno Kraehahn

– Serija je doživjela uspjeh, što nam je jako drago jer smo svi puno radili na tom projektu. Prepoznaju me na ulici, što je postalo uobičajeno, no radujem se što mi priđe i puno Hrvata. Kažu mi da se ponose mojim radom, a to mi puno znači – govori Mimi, koja uskoro počinje raditi na velikom projektu ta jednu njemačku televiziju o uređivanju interijera, što je, kaže, njezina druga ljubav.