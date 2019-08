Udala se najpoznatija Hrvatica u Njemačkoj! Suprug joj na vjenčanje iznenada doveo Grašu

Jedna od najpoznatijih Hrvatica u Njemačkoj Miranda Čondić-Kadmenović, poznatija kao Mimi Fiedler, uplovila je u bračnu luku s poznatim televizijskim producentom Ottom Steinerom.

Bračne zavjete glumica i njezin odabranik izmijenili su u 700 godina starom bajkovitom dvorcu Pertenstein, smještenom na jezeru između Matzinga i Traunwalchena u prekrasnoj Bavarskoj, piše Fenix Magazin.

Vjenčanje je izazvalo golem interes javnosti s obzirom na to da je Mimi zvijezda popularne serije ''Noćne sestre'' koju trenutačno gledaju milijuni gledatelja na njemačkom RTL-u.

Među tristotinjak uzvanika na slavlju su bili su i brojni poznati uzvanici iz svijeta glume, showbizza, glazbe, među kojima i poznati televizijski voditelj Hugo Egon Balder, komičar Bülent Ceylan, glumica i voditeljica Jasmin Gerat, pjevač Joey Heindle, poznati reper Kay One, modni dizajner Guido Maria Kretschmer. Goste je zabavljao Petar Grašo kojeg je rođenoj Splićanki bez znanja na vjenčanje pozvao suprug Otto.

– Znao je da obožavam Grašu, posebno njegovu pjesmu „Ako te pitaju“. Ta me pjesma podsjeća na našu priču. Zato je moj dragi zvao Grašu kao gosta iznenađenja. No, kako Otto ne može baš dugo čuvati tajne, pogotovo ne godinu dana, slučajno sam doznala prije vjenčanja da Grašo dolazi na vjenčanje. Nisam žalila što sam doznala, već sam bila uzbuđena. Bilo je savršeno – otkrila je Mimi. Na vjenčanje su stigli i njezini mnogobrojni prijatelji i članovi obitelji iz Hrvatske.

– Kakva bi to fešta bila bez moje hrvatske obitelji? Cijela rodbina koja živi u Njemačkoj bila je prisutna, ali mi je i iz moje Dalmacije doputovao cijeli autobus rodbine. Izgubili su glas već putujući do Njemačke i pjevajući naše pjesme – otkrila je glumica dodavši kako i je njezina obitelj oduševljena njezinim odabranikom.

– Moja obitelj obožava Otta, on njih još više. Dali su mu i hrvatsko ime – Ante Stajnić. Kako je Ante kod nas često ime, a Stajnić podsjeća na Steiner, tako su ga „prekrstili“ – kroz smijeh je otkrila Mimi kojoj je ovo drugi brak. – Moj prvi brak nije trajao baš dugo. Ubrzo sam shvatila da to nije to i da moram pričekati da nađem svoga princa. Sretna sam što je on moj i ja njegova, što se svaki novim danom trudimo biti što bolje osobe jedno zbog drugog – zaključila je glumica koja će uskoro sa suprugom, njegovo četvero djece iz prethodnog braka te svojom 17-godišnjom kćeri otputovati na medeni mjesec nakon čega će se vratiti starim obvezama i životu u Münchenu.

Inače, iza Mirande je uspješna dugogodišnja glumačka karijera u brojnim njemačkim filmovima i serijama. Najpoznatija je po ulozi Hrvatice Nike Banović u kriminalističkoj seriji Tatort. Uloge je ostvarila i u serijama Die Wache, Bei aller Liebe, Alarm für Cobra 11 –Die Autobahnpolizei, Grosstadrevier, Im Namen des Gesetzes.

Prije pet godina osvojila je prestižnu Domovnicu Večernjeg lista za najpopularniju hrvatsku glumicu u iseljeništvu, a 2017. godine bila je voditeljica finalne večeri Večernjakova izbora u Bad Homburgu. – Meni je doći na Večernjakovu domovnicu kao da dolazim kući – izjavila je tada Miranda.

