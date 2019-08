Najnoviji potez Leonarda DiCaprija oduševio je ljude diljem svijeta

Glumac Leonardo DiCaprio (44), osim što je poznat po svojim filmskim uspješnicama poput filma “Titanik”, “Povratnik” te najnovijeg remek-djela Quentina Tarantina “Bilo jednom... u Hollywoodu”, jedan je od najpoznatijih boraca za očuvanje okoliša. Njegov najnoviji potez oduševio je ljude diljem svijeta.

Nakon što se vijest o požarima u Amazoniji, takozvanim plućima svijeta, proširila putem društvenih mreža, glumac je uz pomoć svoje organizacije Earth Alliance pokrenuo Amazon Forest Fund kako bi pomogao svim lokalnim organizacijama koje su uključene u spašavanje. Pozvao je i sve koji mogu da doniraju novac za ovaj plemeniti cilj.

Oscarom nagrađeni glumac utemeljitelj je zaklade “Leonardo DiCaprio Foundation” koju je osnovao 1998. godine kao neprofitnu organizaciju koja promovira ekološku osviještenost. Poznati je vegetarijanac i borac za prava životinja. Putem društvenih mreža njegova organizacija potiče javnost da se aktivira i ekološki osvijesti. Od 500.000 pratitelja, koliko su imali 2007. godine, taj je broj do danas dosegnuo nevjerojatnih 50 milijuna pratitelja.

– Nevjerojatno sam ponosan na utjecaj koji je moja zaklada imala posljednjih 20 godina podržavajući gotovo 200 projekata iz 132 različite organizacije iz područja klime, očuvanja mora i kopna, očuvanja kritičnih vrsta i starosjedilačkih prava – stoji u priopćenju za javnost iz srpnja ove godine kada je pokrenuta organizacija Earth Alliance, čiji su suosnivači, uz poznatog glumca, poduzetnica i filantropkinja Laurene Powell Jobs te investitor i filantrop Brian Sheth.

DiCaprio je za Amazoniju donirao pet milijuna dolara, a sredstva iz fonda za hitne slučajeve rasporedit će se na pet organizacija – Instituto Associação Floresta Protegida, Coordination of the Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon, Instituto Kabu, Instituto Raoni te Instituto Socioambiental. Jednu od svojih objava na društvenim mrežama glumac je posvetio pravim herojima u spašavanju prašume, vatrogascima. Napisao je da je već imao priliku raditi s nekima od njih prije dvije godine te da je vidio opasnost s kojom se svakodnevno suočavaju, i to za nezamislivo male plaće.

Unatoč velikom trudu koji glumac ulaže u zaštitu i očuvanje okoliša, često se nađe i na meti kritičara zbog učestalog korištenja privatnog aviona, što mnogi smatraju licemjernim. Prema stranim medijima, hakirane e-poruke otkrile su da je imao šest privatnih letova u samo šest tjedana koji su koštali malo manje od 180.000 dolara. – Imam dobre razloge da koristim sve što koristim – rekao je za strane medije DiCaprio.

