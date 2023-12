Najljepše vijesti za blagdane! Naša najpoznatija plus size manekenka otkrila: 'Sada sam potpuna'

Lucija Lugomer, naša najpoznatija plus size manekenka otkrila je da je da je rodila svoje drugo dijete. Na Instagramu je objavila fotku bebinih nožica. Uz objavu je napisala samo kratko: - Sada sam potpuna. Lucija nije otkrila kada je točno rodila, a još nije s pratiteljima podijelila ni spol ni ime bebe.

Na Instagramu je u 34. tjednu trudnoće objavila i fotografiju na kojoj je njezin trudnički trbuh u prvom planu. - Ima nešto toliko moćno u stvaranju novoga života i u tim tragovima koji ostaju zauvijek na maminom tijelu. Zahvalna. Radosna. Dostojna. Svoj novi dodatak s ponosom ću nositi do kraja svoga života, dečki moji. - napisala je ispod fotografije na kojoj je pozirala u toplesu te je grudi prekrila rukama i istaknula svoj trudnički trbuh. Fotografija je dobila preko dvije tisuće lajkova, a pratitelji su u komentarima pohvalili ovu fotografiju.

- Predivne fotke, fali samo jedan osmijeh. Prelijepa. Predivna žena. Uživaj u svakoj sekundi ... a strije - uspomena. Predivna žena. Bogu Hvala za sve. Lucija wooow. Blagoslovljena i predivno blistaš- napisali su joj pratitelji. U travnju ove godine objavila je kako je drugi put trudna i ispričala je kako je bila u nevjerici kada je kućni test za trudnoću bio pozitivan te je ubrzo otišla i kod liječnika koji je potvrdio da je trudna. Nedavno je Instagram pratiteljima otkrila kako je ostala u šoku kada je vidjela koliko je kilograma dobila u trudnoći do 32. tjedna. - Toliko u šoku da sam i opsovala. Uglavnom, u 32 tjedna trudnoće sve zajedno dobila sam 1,5 kilograma - napisala je u opisu videa koji je objavila.

Sa suprugom Danijelom Grlićem u braku je od 2018. godine, a zaručili su se 2017. godine na dubrovačkom Stradunu i imaju trogodišnjeg sina Leona. Lucija i Danijel nedavno su proslavili i godišnjicu veze i tada je u svojoj objavi ispričala kako proslava nije ispala baš kako je planirala.

- Naših 8 godina. Dado bi bez greške rekao 'Nos nam po*ran' a ja bi zakolutala očima. Ajmo malo biti realni - onako, u prkos Instagram načelima. Imala sam puno veće planove za današnji dan, ajmo rezervacija večere, imamo tetu čuvalicu, pa ajmo fotografa da opali par za uspomenu...možda neki video ako nam se zvijezde poklope. Ja ću frizeru na frizuru i nabacit dobru štiklu a on će srediti bradu i obući košulju. - napisala je Lucija nedavno na Instagramu koji su joj bili planovi za proslavu godišnjice, a što se na kraju dogodilo.

- No, činjenica je da smo danas prospavali pola dana i pokušali smiriti moj niski tlak, otišli na ultrazvuk bebe, počastili se pizzom i potom na roditeljski sastanak u vrtić. Nismo si kupili nikakve poklone, nismo opalili niti jednu fotku, okupali smo dijete zajedno i navečer ćemo pogledati Masterchefa. Ono što vam mogu reći jest da smo pronašli balans u očekivanjima. Dado, sve znaš i to je najbitnije. Ostali, ja se nadam da ćete pronaći u životu partnera koji drži do one 'u dobru i u zlu' - jer to je jedina istina koja postoji. - napisala je Lucija.

