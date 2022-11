Na promociji novog albuma Jelene Rozge bili su njeni roditelji koje ne viđamo često, a podržali su je i brojni poznati

Pjevačica Jelena Rozga (45) održala je u hotelu Esplanade promociju novog akustičnog albuma 'Minut srca mog', a na njoj si se pojavila i brojna poznata lica.

Kolegicu i prijateljicu došli su podržati Vjekoslava i Tonči Huljić, Ljupka Gojić Mikić, Tatjana Dragović i Vlaho Arbulić, Lejla Filipović, Nika Turković, Matija Cvek, Joško Čagalj Jole i mnogi drugi. Osim njih na promociji su se pojavili i Jelenini roditelji, mama Marija i tata Ante.

Foto: Večernji list

Jelena je održala i govor u kojem je zahvalila Tončiju i Vjekoslavi Huljić na svemu, ali i svojim roditeljima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 14.11.2022., Zagreb - U Hotelu Esplanade odrzana je promocija novog acoustic albuma Jelene Rozge "Minut srca mog". Jelena Rozga i Vjekoslava Huljic Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Podsjetimo, pjevačica je prije nekoliko dana predstavila spot za svoj novi singl „Samo se ljubit’ isplati“. Pjesma koja inspirira pozitivnom energijom nastala je u „kreativnoj radionici“ Vjekoslave i Tončija Huljića, a u fokus stavlja upravo ono što i sama Jelena drži jedinom pravom vrijednošću u životu. Za spot koji odiše toplinom zaslužna je videoprodukcija „Sestrice“.

Nježnom sjetom nekih lijepih trenutaka koji su za nama, ali i nagovještajem svega lijepoga što nas očekuje, izmjenjuju se svi oni mali, ali vrijedni trenuci koji čine život, kroz vrlo osobni prikaz Jelene kao djevojčice, kao mlade žene i ove sad, zrele Jelene, koja je uvijek čekala samo jednog.

„Samo se ljubit’ isplati“ atmosferom nas vraća na same početke Jeleninog glazbenog puta, što je u kontekstu karijere koja sada traje već punih dvadeset i sedam godina i kulminira najavljenom regionalnom turnejom, za pjevačicu vrlo emotivno iskustvo.

„Iznimno sam ponosna na svoje početke, na činjenicu da sam kroz tolike godine izgradila divan odnos kako s ljudima koji pišu pjesme moje duše, tako i s onima koji te pjesme sa mnom pjevaju, mojom publikom. A još sam ponosnija na činjenicu da riječi „Sve proleti, samo se ljubit’ isplati“ danas mogu pjevati bez „fige u džepu“. To pjevam, to mislim i tako živim.“ rekla je jedna od najvećih regionalnih glazbena zvijezda.

Odmah nakon objave pjesme uslijedili su i komentari obožavatelja. "Predivna pjesma", "Stari dobri Magazin", "Bolja s 40+ nego s 20+", "Prekrasno, ljupko i nježno", "Obožavanje", samo su neki od komentara na YouTubeu. Jelena uskoro kreće i na veliku regionalnu turneju. Počinje 17. prosinca u rasprodanoj zagrebačkoj Areni, nakon čega 11. veljače slijedi koncert u Spaladium areni.