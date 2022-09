Na profilu pokojnog Vidoja Ristovića pojavila se nova objava, Miša Grof tvrdi: 'To je neka greška'

Na profilu pokojnog Vidoja Ristovića jučer se pojavila objava koja je iznenadila njegove pratitelje. Naime, netko je na Insta Story objavio fotografiju zgrade u kojoj je živio, a na kojoj je označen profil Dragoslava Ilića Gagija, uz prozor za postavljanje pitanja.

Nikolina Pišek, udovica Vidoja Ristovića, još uvijek nije komentirana bizarnu situaciju, a Vidojev otac Miša Grof je burno reagirao kada su ga pitali je li netko prodao njegov profil.

Foto: Instagram

- Kako to mislite prodao? Nisam ni znao da se to može. Vjerojatno je neka greška. Ja imam pristup profilu, a vjerojatno ima i Nikolina, stvarno ne znam. Možda sam ja nešto slučajno, rekao je Miša Grof, prenosi Skandal.

- Gagi je moj dobar prijatelj. To je neka greška, dodao je Vidojev otac.

Na Instagramu se oglasio i Dragoslav ilić i kazao kako nema veze s ovom objavom.

- Dobri moj Mišo, neka je Vidoje s anđelima gore, a pusti neka ljudi izmišljaju jer nemaju drugog posla. Nedostaje Vidoje, napisao je Gagi.

Podsjetimo, nakon Vidojeve smrti njegov otac Miša Grof javno se prepirao sa snahom Nikolinom Pišek.

- Medijska hajka je bila jako bolna i nije jenjavala mjesecima. Nitko nije pokazivao ni dozu poštovanja prema mom pokojnom suprugu, meni, djeci koja imaju pravo na svoju privatnost bez obzira na to što sam javna osoba. Mnogi su se ponašali kao lešinari. Pretpostavljam da je to zato što sam žena, koja se na brdovitom Balkanu i dalje tretira kao objekt koji treba iskorištavati dok za to ima energije i dok je politički podobna, a poslije ih treba odstraniti - ispričala je Nikolina za Gloriju.

