Na Megadance partyju Senna M. nastupat će uz pratnju svojih originalnih plesačica

Točno mjesec dana prije spektakla u Areni u Zagrebu se okupio dio izvođača koji će nastupiti na Megdance Partyju, koncertu koji će na jednom mjestu okupiti sve izvođače koji su žarili i palili scenom 90-ih godina. Scena je to koja je donijela brojne hitove koji se i danas slušaju, a najzaslužniji za njihovo ponovno okupljanje su poznati producent Vladimir Mihaljek Miha i organizator Karlo Matić.

U Areni će tako 9. veljače nastupiti ET, Colonia, Senna M, Minea, I Bee, Ella, Karma, Sandi, Alka Vuica, Šajeta, Vlatka Pokos, Mirjana (ex Mandi), Ilan Kabiljo, Denis & Denis, Vatrogasci, Dreletronic, Simplicia te Albina i grupa Groovetastic kao članovi nove dance scene. Među njima su i neki koji više ne nastupaju kao što je Senna M. Nekad je bio jedna od najvećih zvijezda dance scene, a danas njegova rasvjeta osvjetljava najveće svjetske filmske produkcije.

– Nisam odavno nastupao, a kako ništa ne prepuštam slučaju, tako sam već počeo s probama za Megadance Party. U mojim godinama nije se lako vratiti u formu. I otkrit ću vam odmah ekskluzivu, sa mnom će na jednoj od pjesama nastupati i moja originalna plesna skupina. To su žene koje imaju oko 50 godina, a izgledaju kao curice, kazao nam je Senna M i dodao da pamti skoro svaki svoj koncert, a bilo ih je na tisuće.

– Svaki koncert ima svoju priču. Bilo je prekrasno doživjeti da hrvatska publika pleše na domaću glazbu. Prekrasno je vidjeti da se moje pjesme i danas rado slušaju. Najteže je napraviti nešto što ostaje tako dugo. Izuzetno sam ponosan na to vrijeme, rekao je Senna i prisjetio se jedne od brojnih anegdota.

– Na svakom koncertu bilo je nešto specifično. Imali smo i po dva-tri koncerta dnevno. Znalo se dogoditi da izađemo na pozornicu punu dima. Kada bismo prestali plesati, shvatili bismo da smo okrenuti prema kuhinji. Često nismo znali u kojem smo gradu, ali uvijek je bila pozitivna atmosfera – veli Senna koji je ostvario svjetski uspjeh sa svojom rasvjetom.

– Svaki dan sam u komunikaciji s puno svjetskih produkcija. Pripremamo velike projekte. Baš mi ovaj tjedan dolazi jedan od redatelja “Igre prijestolja”, radimo jednu reklamu u Francuskoj. To mi je postala svakodnevica – veli Senna M.

Jedan od onih koji se veseli ponovnom okupljanju je i Boytronic iz ET-ja, koji je cijelo vrijeme u glazbi, a s novom pjevačicom Meri Andraković nastupit će i na predstojećoj Dori, s pjesmom “Pametnom dosta”.

– Mislim da je to super, pogotovo iz perspektive nas koji smo u to vrijeme radili. Drago mi je neke od njih vidjeti nakon 25 i više godina. Nema tu posebne znanosti, ako ljudima ponudiš izvođače čiji su hitovi obilježili to razdoblje, a slušaju se i danas, zabava je zagarantirana. Te pjesme su dobre. Poanta pjesme je da je možeš otpjevati i da u tebi pobudi neke emocije. Pjesma koja ništa ne poluči ni tekstom ni melodijom je samo pjesma – kaže Boytronic koje vrijeme 90-ih pamti po brojnim koncertima.

– Bilo je to prelijepo vrijeme kada se publika veselila glazbi i s nestrpljenjem čekala novi singl omiljenog izvođača – veli frontmen ET-ja.

Na Megadance Partyju nastupit će i jedan saborski zastupnik, Davor Dretar iz Domovinskog pokreta. Početkom 90-ih osvojio je sve kao Dreletronic smiješnim obradama kao što su “Čavel v glavi”, “Kolinje” i “Vumrl mi je pajcek moj”.

– To je sve apsolutno krenulo iz zezancije s mojim školskim kolegom i producentom Davorom Devčićem. Kada se cijela priča zakotrljala, više je nije bilo moguće zaustaviti i to se pretvorilo u najljepše razdoblje mog života – kaže Dretar koji taj period pamti po tome da mu ništa nije bilo teško.

– Bili smo mladi, stigli bismo i po dva nastupa dnevno. Imam osjećaj da smo zajedno stvorili kulturni fenomen koji je prisutan i danas. Prije godinu dana s Vatrogascima sam nastupio na koncertu u Zagrebu i bilo mi je genijalno vidjeti da je među njima bilo i mlađe ekipe – veli Dretar i dodaje kako ima podršku i svojih kolega iz Domovinskog pokreta, koji će, ne sumnja, doći i na koncert u Arenu.

Nakon dugo vremena na pozornici će nastupiti i Mirjana Gönz iz grupe Mandi, koju svi znaju po hitu “Nisi me bio vrijedan ti”.

– Iznenadilo me kada sam čula da se ta pjesma i danas rado sluša po tulumima. Bila su to lijepa vremena poslije rata. Lijepo smo se družili, drago mi je da ćemo se ponovno okupiti. Prvenstveno sam i pristala na nastup da vidim staru ekipu. Nekad smo zajedno nastupali i putovali na koncerte kao da smo na maturalcu – prisjetila se Mirjana koja je, kako je rekla, zadnjih godina u brojkama i radi kao knjigovotkinja u obiteljskoj tvrtki.

– Bilo je i klupskih unplugged nastupa sa suprugom koji svira gitaru, ali nismo više nikad nastupali na ovakvim velikim koncertima. Čujem da našu glazbu iz 90-ih danas nazivaju trash glazbom. Ja se na to ne vrijeđam, sama činjenica da nas danas slušaju i mlađe generacije dovoljno govori o kvaliteti tih pjesama – istaknula je Mirjana Gönz. Jedno je sigurno, u Areni će za mjesec dana odzvanjati hitovi uz koje su mnogi odrastali.

