Mura Klara iz 'Braka na prvu' nakon showa se udala, a sada je pokazala još jednu veliku promjenu u svom životu

Mura Klara kandidatkinja showa 'Brak na prvu' promijenila je imidž. Mura Klara koja je do sada njegovala crnu pa plavu kosu, nakon izleta u narančasto odlučila se opet vratiti u plavo. Da je obojila kosu objavila je na Instagram profilu koji je inače zaključan. Mura voli eksperimentirati s izgledom i sve joj odlično stoji, a kako sada izgleda možete vidjeti na RTL.hr. U svemu joj je velika podrška i njen suprug Marko.

Inače, u jednoj od finalnih emisija "Braka na prvu" Mura i Marko pričali su o svojim zarukama, da uživaju jedno u drugome te kako im je teško zbog razdvojenosti, ali da znaju kako će to prebroditi. „Samo gledamo prema naprijed i mislimo da je to to“, komentirali su, a potom su svi pogledali snimku njihove bračne avanture. Marku je to bilo jako emotivno gledati i nije znao što da kaže osim da im se dogodila velika ljubav. Iskreno smatra da je naučio da se ljudi ne osuđuju na prvu i zato smatra da su uspjeli. Ovaj par je zbilja pronašao pravu ljubav u ovom RTL-ovom sociološkom eksperimentu i nakon showa su se i vjenčali.

- Osjećam se savršeno. Ne mogu opisati tu sreću – neodoljiv je osjećaj - rekla je Mura Klara za RTL nakon udaje za Marka. On nije skrivao sreću i dodao je: - Samo nadograđujemo naš odnos i uživamo u svakom danu zajedno. Jedno će vrijeme i dalje živjeti na daljinu, ali to neće utjecati na njihov odnos. - Mislim da smo ovime danas dokazali da se stvarno volimo i da smo se već i u eksperimentu zbilja voljeli. Ovim činom sam joj samo htio dokazati svoju ljubav i ona meni vjerojatno svoju. Daljina je, ja mislim, najmanji problem što se tiče našeg odnos... Je mali problem, no mislim da ćemo mi to odraditi na dobar način - rekao je Marko.

Priznali su i kako žele zasnovati obitelji, a čestitku im je uputila i Murina najdraža pjevačica Neda Ukraden.

Prije zavjeta koje su jedno drugome izrekli u showu, Marko se svojoj dragoj obratio putem društvenih mreža. Marko je podijelio dirljivi trenutak. "Postala si moj svijet", poručio je uz fotografiju na kojoj se grle. Markovi pratitelji poželjeli su im sreću. "Prekrasno vas je bilo pratiti! Želim vas svu sreću i da što prije živite skupa gdje god se dogovorite. Drago mi je da ste se pronašli i zaljubili", "Neka traje", "Sretno", "Neka vam se sve želje ostvare ! Puno zdravlja, sreće i veselja. Zaslužili ste, Marko i Mura", poručili su u komentarima.

U showu je u jednoj epizodi Mura organizirala iznenađenje za Marka. Odlučila je da želi da naprave neku zajedničku tetovažu, a na kraju se odlučila za krunu kraljice i kralja jer je Marko njezin kralj. Priznala je da je oduvijek željela zajedničku tetovažu, ali nije imala odgovarajućeg partnera za to. „Znači, čekala si svog kralja?“, rekao je oduševljeni Marko i dodao da je ona njegova kraljica. „Želimo imati i djecu i veselimo se našem zajedničkom životu“, rekla je Mura i iskreno priznala da ju je Marko vratio u život te da je s njim postala sretnija i bolja verzija sebe.

