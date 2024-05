Mura Klara i Marko nakon eksperimenta planiraju 'brak na daljinu': 'Bit će to test za našu ljubav...'

Mura Klara i Marko su tijekom spoja razgovarali o budućnosti, točnije planovima nakon izlaska iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' .

''Kako ćemo dalje? Hoćeš li ti moći biti bez mene kada ja radim?'', upitao je Marko Muru Klaru, a ona je odgovorila kako nije sigurna.

''Teško će mi biti, no vratit ćeš se ti čim prije'', rekla je. Marko smatra kako će razdvojenost biti teška za Muru Klaru.

''Ti ćeš se vratiti u Čakovec, kod mene'', rekla je Mura Klara. ''Stan imamo, jedino moraš pronaći posao'', dodala je, a Marko se našalio kako je ona već sve isplanirala. ''Pa da, vidiš da sam i stan kupila prije ulaska u eksperiment'', našalila se Mura Klara.

Marko je zaključio da je lijepo što misli na budućnost. ''Biti će to test za našu ljubav, jer teško je biti s nekim tko je kilometrima udaljen od tebe'', rekla je Mura Klara te dodala kako je ponekad i dobro da su malo odvojeni kako bi spoznali koliko znače jedno drugome.

Također, potrvdila je kako je spremna na sve. ''Ako sada to nije to, onda neće ni sa kim ni biti. Treba mi netko energičan poput tebe da me nasmijava i pokreće'', rekla je i dodala kako joj je došao kao melem na ranu te izvukao iz ponora.

Kod Karmen i Joleta došla je stručnjakinja Iva jer je bila zabrinuta zbog njihova odnosa. Vi niste dobro - ne funkcionirate, živite odvojeno, niste uspjeli stvoriti ni prijateljstvo, čak se niste potrudili ni komunicirati na prijateljskoj razini", rekla im je, no Karmen je iživciralo što je Iva govorila u množini jer smatra da je ona uložila određeni trud u njihov prijateljski odnos. Iva im je još jednom ukazala na to da se stalno prepiru i jednostavno ne žele saslušati tuđu stranu i zbog toga su ona i ostali stručnjaci zaključili su kako bi bilo najbolje da odmah donesu odluku o ostanku ili odlasku.

Lovre je bivšim kandidatima otkrio da Klara nije njegov tip djevojke, a ona da joj se ne sviđa njegovo ponašanje. Mijenja često raspoloženja, depresija, sve mu je crno u životu, negativno razmišlja...", objasnila je Klara, a Lovre potom pričao da je ona drukčija pred kamerama nego nasamo s njim. Tu ne znaš tko pije, tko plaća", komentirao je Dario, a Petra se složila s njim.

Alan je nabrajao da će nakon Danijele na psihoterapiju, kako je ne bi primijetio da se ne poznaju na sto kilometara, a nju je sve to nasmijavalo. No tijekom masaže, promijenio je priču i govorio joj da zamišlja kako ga ona masira, što joj se nije svidjelo pa ga je pljesnula. Pričao je i da je zamišljao kako bi im bilo da su zajedno da bi zaključio da bi im seks bio jako loš. Danijela je zanimalo zašto je o tome razmišljao pa je rekao: Razmišljao sam kako bi to izgledalo i onda mi je počelo biti loše." Dodao je kako je ipak svako jutro vidi bez šminke, a Danijeli su bili grozni ti njegovi komentari o njoj i seksu.

Dok je pričao s Darijem, Lovre mu je rekao da mu se Klara fizički nije svidjela, ali da mu je draga, no on mu nije povjerovao, nego mu se čini da ga je Klara povrijedila nekim reakcijama. No Lovre je baš jučer shvatio da se Klara ponaša kao Josip jer kad je on u Renatinu društvu; priča samo o drugim djevojkama, a kad je s dečkima, priča samo o Renati. Budući da je primijetio tu poveznicu, shvatio je da se Klara zapravo zaljubila u njega jer kad je s njim, priča samo o drugim dečkima.

No Klara je otkrila Petri kako je posumnjala da se Lovre zaljubio, ali da mu ne može uzvratiti emocije. Petra misli da su se oboje svidjelo jedno drugom, ali u pogrešnom trenutku. On se njoj svidio na prvu, ona njemu nešto kasnije, kad je ona već stvorila neki obrambeni gard i inatila se, a on je onda reagirao s još više inata i vrijeđanja", rekla je. Naposljetku, Dario i ona nisu bili sigurni čija priča drži vodu. Ipak, Dario misli da je Lovre povrijeđen jer se otvorio Klari, a ona je to iskoristila.

