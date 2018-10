Možete li vjerovati da su sve ove slavne žene buduće majke

Čitajući svakodnevno o poznatima i slavnima, sigurno ste primijetili da puno novih parova, ali i onih koji su već neko vrijeme zajedno – očekuje bebe. Čini nam se da se ove godine u svijetu slavnih dogodio ‘boom’.

Proteklih se dana među prvima oglasila Jessica Simpson. Ona je prije tjedan dana objavila da je treći put trudna, a nama se učinilo da smo previdjeli još nekoliko slavnih trudnica. I onda je rodila Rachel Weisz, žena glumca Daniela Craiga najpoznatijeg po ulozi Jamesa Bonda. Nakon toga sve smo pomnije krenuli pratiti svaku novu objavu. I pojavila se dan kasnije – Varunie Vongsvirates, žena koja je zatrudnjela s Owenom Wilsonom, testom za dokazivanje očinstva potvrdila je da je dijete njegovo.U petak je Eddie Murphy, osim zaruka, objavio i da je njegova djevojka Paige Butcher trudna. Njemu je to već deseto dijete, a nekako vjerujemo da nije i zadnje.

Foto: PA/Pixsell

Trudne su i dvije poznate plavuše, Hillary Duff i Kate Hudson, kojoj je ovo već treća trudnoća. A Kate Upton, 29-godišnja manekenka, prvo dijete trebala bi roditi u proljeće 2019. godine. Novih malaca zasad nema na kraljevskom dvoru, bez obzira na razna šuškanja o Meghan Markle, ali zato je sestra Kate Middleton, Pippa, potvrdila da je trudna s mužem Jamesom Matthewsom.

Vijest da je trudna usrećila je Carrie Underwood, američku country pjevačicu, nakon tri spontana pobačaja. Ona već ima jedno dijete, no ona i njen suprug hokejaš Mike Fisher nekoliko godina su pokušavali dobiti još jedno dijete, do ove godine bezuspješno.Od onih koji su Hrvatskoj možda manje interesantni ili barem poznati tu su Billie Piper koja je glumila u serijalu Doctor Who, pjevačica Sophie Ellis Bextor, kojoj će ovo biti peto dijete, ali i poznata tattoo umjetnica i make-up mogulica Kat Von D.

Foto: Profimedia

Naravno, osim trudnica, moramo spomenuti i neke poznate žene koje su ove godine rodile, a to su prije svega sestre Kylie Jenner i Khloe Kardashian iz popularnog reality klana. Glumica Eva Longoria s mužem Joseom Bastonom dobila je sina Santiaga, a rodila je i ultrapopularna manekenka Coco Rocha. Slavni otac postao je Dwayne “The Rock” Johnson, ali i princ William – jedan je dobio djevojčicu, a drugi dječaka.

Tu možemo ubrojiti i Kristin Davis, Charlotte iz serije Seks i grad, koja je dijete posvojila, a Kim Kardashian i Kanye West dijete su dobili uz pomoć surogat-majke.