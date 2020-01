'Moram je poslati doma, a to mi je kao da mi je netko srce izvadio'

Druga epizoda Nokauza u the Voiceu Hrvatska donijela je pregršt drame za natjecatelja, kao i za njihove mentore. Naime, mentori su večeras morali odlučiti koga će od po četvoro natjecatelja nakon njihovih izvedbi povesti u nastavak natjecanja, s kim će se oprostiti. Neki su dobili drugu priliku - nastup u finalima nokauta koje ćemo gledati sljedeće subote.

Tim Gobac

- Moji su spremni, a vidjet ćemo kakav će biti raspored nakon izvedbi - najavio je Gobac čiji je tim večeras nastupao prvi.

Iva Islambegović dignula je publiku na noge sa svojom izvedbom pjesme Celine Dion 'The power of love'. Nastup Petre Perišić pohvalio je Gobac kojeg je oduševio i scenski nastup Moroja Strgačića. Kao četvrta, posljednja iz Gobčeva tima nastupila je Andrea Sentić koja je izvela «Higher Love» u verziji Kygo&Whitney Houston.

Usprkos odličnim nastupima svih kandidata i teškoj odluci, Gobac je odlučio u nastavak natjecanja povesti Petru. Ivi je dao priliku i nju će publika imati priliku gledati iduće subote, dok je doma poslao Andreu.

- Moram Andreu poslati doma, a to mi je kao da mi je netko srce izvadio - kazao je Gobac i dodao: - Kad mi je fakat žao, tak je to teško, rekao je dirnuti Gobac i naočalama pokrio oči.

Tim Vanna

Prva je nastupila Darija Ramljak koja je izvela Gibonnijevu «Ako me nosiš na duši». Gianluca Draguzet oduševio je publiku sa svojom izvedbom "Gori more" Giulliana što su pohvalili i suci.

- Da ja stopostotna Podravka dobijem ovakvu Dalmatinku i ona tako otpjeva svojoj Dalmaciji ovu pjesmu pa, ja sam stvarno sretan čovjek», rekla je Vanna Miji Mihanović koja je izvela pjesmu Meri Cetinić. Nastup Ivana Severa razveselio je njegovu mentoricu koja ga je toplo pohvalila s riječima: - Ja se samo nadam da svi razumijemo da je put do srca upravo na ovaj način, a da skakanje i deranje često puta nije pravi put - kazala je Vanna

Otkrila je kako natjecanje s njom nastavlja Darija. Međutim, ipak je poslala Gianlucu kući. Na kraju je na iznenađenje i oduševljenje publike i natjecatelja objavila da put u The Voiceu Hrvatska nastavljaju i Ivan i Mija. To znači da večeras nikoga nije poslala kući i kako je teška odluka čeka iduće subote.

Tim Ivan

Muke po odluci o budućnosti natjecatelja uslijedile su za mentora Ivana. Prva je nastupila Ružica Čović koja je izvela «Ain't nobody“ Chaka Khana.

- Ruža je veliki radnik, jako je uporna, ali toliko je tvrdoglava. Ovo je možda prvi ili drugi put da je pjesmu izvela od početka do kraja jer smo uvijek imali neki problem. Ali večeras nije bilo problema - ponosno je rekao Ivan.

Drugi je na pozornicu izišao Goran Orešković izvedbom «Wicked Game» Chrisa Isaca.

Foto: Dario Njavro/HRT

-Tako je lijepo kad mentori ne moraju ništa reći, kad publika kaže sve, rekao je Ivan nakon njegova nastupa i zahvalio se na izvanrednoj izvedbi koju je pratila podrška publike pljeskom.

Treći iz Tima Ivan nastupio je Denis Knežević koji je izveo «Betterman» Pearl Jama. Posljednja iz Tima Dečak nastupila je Ines Nožica koja je izvela "Baby, I love you" Arethe Franklin.

Prvu odluku Ivan je donio brzo i objavio da u nastavak s njim ide Ružica.

- S nama neće nastaviti osoba koja kao da sama sebe koči, a to je Denis, naveo je Ivan.

Kod odluke o budućnosti Gorana i Ines naveo je da Gorana uzima u nastavak natjecanja dok Ines daje drugu priliku koju će morati izboriti u sljedećoj emisiji – finalu nokauta u kojemu će uz preostale natjecatelje nastupiti i svi koji su dobili priliku još jednom izvedbom pridobiti mentora za nastavak natjecanja. Ivan je na kraju rekao da je imao potpuno drugi plan, no da su ga večerašnje izvedbe potaknule da donese odluke koje je donio.

Tim Massimo

Prvi je nastupio Roko Bunčić koji je izveo "Isn't she lovely" Stevie Wondera.

- Lijepo je ovo bilo, tek si od nedavno u braku i želim da jednu ovakvu pjesmu napišeš nekom djetetu koje će se nadam se dogoditi i da ćeš opjevati kako je i Stevie Wonder opjevao svoju kći, kazao mu je Massimo nakon izvedbe.

Druga iz Tima Massimo nastupila je Petra Roško koja je izvela „Highway to Hell“ AC/DC-a.

- Ti si moj heroj, jedina mama cijelom showu, stižeš se baviti djetetom, učiti, raditi, biti s nama na svim probama kada zatreba, a pritom imaš neviđeni pjevački talent koji će svi primijetiti - ocijenio je Massimo nakon izvedbe.

Hrvatskom skladbom predstavio se i jedan Massimov natjecatelj – Ivo Kralj koji je izveo Gibonnijevu skladbu «Žeđam». Na kraju je nastupio Josip Palameta izvodeći «The way you look tonight» Franka Sinatre. Na kraju je Massimo objavio svoje odluke. U nastavak natjecanja poveo je Josipa, a za Roka naveo da je za njega natjecanje završeno jer kod njega još nema osjećaja pozornice. Drugu priliku dao je Ivi, a za kraj objavio da Petru također vodi u nastavak natjecanja. Obrazlažući svoju odluku Massimo je naveo da je odlukama presudila volja natjecatelja da se bore za ostanak u showu.