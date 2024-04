Modni dvojac proslavio 20 godina karijere! Otkrili anegdote impozantne karijere

Sretan rođendan, dragi ELFS! Omiljeni domaći modni brend već je odavno prešao punoljetnost, a njihovih dvadeset godina, kažu, proletjelo je za čas. Nema tko od celebrity Hrvatica i Hrvata tijekom ta dva desetljeća nije odjenuo njihove statement komade. Simpatični duo Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić dizajneri su koji stoje iza brenda, a jučerašnjom slavljeničkom revijom još su jednom pokazali zašto su na tronu hrvatske modne scene. S nama su porazgovarali te se prisjetili početaka i zanimljivih anegdota u impozantnoj karijeri.

Prošlo je punih dvadeset godina otkako ste pokrenuli jedan od najpopularnijih domaćih brendova ELFS! Kako se osjećate zbog toga i, kada se osvrnete, je li to vrijeme prošlo za čas?

Dvadeset godina čini jednu sasvim konkretnu brojku, svijet oko nas i navike ljudi su se vidno promijenili, a tijekom tih dvadeset godina i mi smo evoluirali. Vjerujemo da smo se sa svakom sljedećom kolekcijom i projektom uspijevali unapređivati, na početku smo imali samo veliku želju i talent, a sada iza sebe vidimo konkretne rezultate početne ideje. Naš posao je dosta dinamičan pa vrijeme uistinu proleti, no lijepo je kad možeš vizualizirati to proteklo vrijeme kroz razne odrađene projekte.

Što je sve publika imala priliku vidjeti na slavljeničkoj reviji?

Premda smo kao brend poznati po tome da nudimo raznolik i šarolik asortiman kako svečane tako i dnevne mode, predstavljeni dio kolekcije odnosi se na party haljine kako i priliči slavljeničkoj reviji. Posebno nas veseli hrabra paleta boja kojom smo se vratili našim šarenim počecima.

Koja je tajna vašeg uspješnog prijateljstva i brenda?Jeste li ikada imali krizne situacije?

Treba znati razdvojiti privatno i poslovno. Bez obzira na to što obojica jednako činimo ELFS, ne možemo pobjeći od činjenice da smo, naravno, dvije različite osobe, koje su se tijekom ovih dvadeset godina razvijale i gradile. Bilo je turbulentnih trenutaka i situacija kada su nam se svjetonazorski ili estetski stavovi skroz poklapali, ali bilo je trenutaka kada nam se činilo da obojica vučemo u drugu krajnost. Kako je priča oko ELFS-a s vremenom postala konkretnija i nije se više odnosila samo na nas, nego i na dvadesetak drugih ljudi koji rade u timu i prema kojima osjećamo odgovornost, nismo si dopustili tu sebičnost da razmišljamo o razlazu.

Vratimo se u tu davnu 2004. godinu. Kako se prisjećate početka? I zašto baš ime ELFS?

Naš brend oduvijek se volio poigravati logomanijom, a naša imena na t-shirtovima teško da bi bila hit kao neki od naših najpoznatijih statement printeva.

Kako izgleda proces osmišljavanja kolekcije?

Odavno smo naučili da je svaka sljedeća kolekcija nastavak one posljednje tako da osluškujući reakcije naših klijentica prilikom stvaranja nove kolekcije zapravo samo želimo napraviti "upgrade" i osvježenu verziju one posljednje. Dok smo bili mlađi, obojica smo bili manje skloni kompromisima, no sada nam je puno lakše dati prešutni blagoslov jedan drugome…

A što vas najviše inspirira?

Prodaja, za nas je dobro dizajniran onaj odjevni predmet koji je uspješan u prodaji. Nikada nas nije zanimalo raditi nešto unikatno, već puno više cijenimo industrijski pristup. Najveći kompliment za bilo koji odjevni predmet bi nam bio da "izgleda kao pravi", što bi bila suprotnost od neke "hobby home made" unikatne estetike.

Koga smatrate svojom najvećom konkurencijom?

Na kolege ne gledamo kao na konkurenciju, cijenimo svakog tko opstaje u svom poslu i pritom zapošljava ljude. Kad smo mi kretali, srećom, bilo je mnoštvo platformi za mlade dizajnere koje smo možda mi bolje iskoristili od nekih naših vršnjaka, no cijenimo mnoštvo naših kolega i voljeli bismo kad bi s viših distanca bilo više potpore da naša kreativnost postane i ekonomski isplativija.

Što ste najluđe doživjeli u svojoj karijeri?

Kao mladi dizajneri, studenti, mi smo krenuli radeći prvenstveno mladenačku urbanu sportsku modu, s vremenom naš je rad evoluirao do te mjere da je čak i tadašnja predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nosila naš dizajn.

Imate li tremu uoči svake revije?

Trema pred reviju je neizbježna, jer je riječ o projektima u koje je uključeno više od sto ljudi. Uvijek iznova to stvara veliki stres i napetost u backstageu, ali olakšanje i ponos na kraju revije budu vrijedni sveg tog stresa.

A kako izgledaju after partyji?

Bilo je svakakvih anegdota, a na prvim revijama nije ni bilo after partyja, jer noćima prije nismo spavali, pa bismo direktno s revije išli u krevet. Kasnije kad smo se uspjeli malo bolje organizirati i oformiti tim, tako smo se imali na koga osloniti i onda se proveseliti uz uzvanike, a tad se osjećamo kao rock zvijezde, svi bi selfie s nama.

