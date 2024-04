FOTO Tko je tajnoviti suprug Vesne Pusić? Skoro je postao svećenik, a u nju se zaljubio na prvi pogled!

Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić (71) od 1986. živi u sretnom braku s američkim biznismenom Jurgisom Oniunasom. Iako je riječ o svojevremeno jednoj od najmoćnijih žena hrvatskog političkog života, o njezinom privatnom životu zna se vrlo malo, a sad je u društvu supruga viđena u javnosti.

Bračni par pojavio se na svečanom otvorenju 20. izdanja Međunarodnog dokumentarnog filma ZagrebDox. Odmah po dolasku spremno su pozirali za objektive kamera, nakon čega su i fotografi uhvatili kako zajedno dijele kokice. Ove rijetke prizore možete vidjeti u našoj fotogaleriji.

Kako se može zaključiti na osnovu njegovog imena, Oniunas je Amerikanac litvanskog podrijetla. Školovanje je završio u New Yorku, po zvanju je nuklearni inženjer te posjeduje više od 40 godina iskustva u poslovnom svijetu. Danas rukovodi poznatom konzultantskom kompanijom Ascendant Capital Advisors, gdje se bavi pronalaženjem stranih investitora za privatne hrvatske tvrtke.

- U 22 godine školovanja bio sam i u sjemeništu pa sam skoro otišao u svećenike, ali sam ipak odabrao svjetovno zanimanje i postao magistar nuklearnog inženjeringa i magistar financija - otkrio je jednom prilikom Oniunas. Jurgisov poslovni portfolio djeluje impresivno. S nepunih 30 godina postao je najmlađi potpredsjednik u tvrtki koja je brojala 600 inženjera u New Yorku, a poduzetničkim vodama kasnije je plovio osnivajući vlastite konzultantske tvrtke u Zagrebu i Londonu.

Nekadašnja predsjednica HNS-a ima veliku podršku u suprugu koji joj umnogome olakšava profesionalni put koji je odabrala. - On je radi posla često na putovanjima tako da smo se već naviknuli da je najvažnija dobra organizacija - prije 12 godina je istaknula Pusić. Zajedno iz braka imaju kćer Dainu koja je filmska redateljica s londonskom adresom.

Podsjetimo, nedavno je izašao trailer za dugoočekivani, prvi dugometražni film redateljice Daine Oniunas Pusić, Tuesday. U filmu glumi Julia Louis-Dreyfus, najpoznatija po ulozi u seriji ''Seinfeld'' te Lola Petticrew. Film je radila sa studijem A24 koji su zaslužni za filmove kao što su Moonlight, Lady Bird, Everything Everywhere All At Once, Hereditary i druge.

Daina je inače spisateljica i redateljica, ali i kći naše političarke Vesne Pusić. Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova, Pusić Dainu je dobila u braku s Jurgisom Oniunasom. Redateljica danas živi u Londonu, a godine 2022. krajem listopada potpisala je ugovor s losanđeleškom agencijom za talente Creative Artists Agency (CAA), što je obznanila i na X-u.

Vesna je ranije naglasila da mezimicu ne posjećuje koliko bi htjela: - Upravo je završila magisterij. Do kraja godine će imati promociju s prikazivanjem završnih filmova. Na to ćemo suprug i ja svakako ići. Povremeno je i nešto radila vezano za svoju struku. Na žalost, ne posjećujem je onoliko često koliko bih željela - rekla je političarka.

Daina je do sada snimila neke kratke filmove koji su bili izrazito uspješni. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Brooklynu i Filmskom festivalu Woods Hole nagrađen je njen film iz 2016. ''Rhonna & Donan'', dok je njen film ''The Beast'' koji je izašao godinu dana ranije nagrađen na Filmskom festivalu u Los Angelesu i na Zagreb Film Festivalu. Isto tako, pokupila je i nagradu za najbolji film na Danima hrvatskog filma za svoj uradak ''Elephants'' 2013., a tada je i dobila nagradu ''Jelena Rajković'' za najbolju mladu redateljicu.

