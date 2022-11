Bolesna glumica dobila zvijezdu na stazi slavnih: Nije mogla sakriti suze, a stigla je bosa, hodajući uz pomoć štapa

Zvijezda Netflixove hit serije 'Ubojite prijateljice' Christinu Applegate (50) svom posljednjem intervjuu za Variety izjavila bi da bi taj projekt mogao bit njezin posljednji glumački angažman zbog borbe s multiplom sklerozom. Christina je dobila zvijezdu na stazi slavnih u Hollywoodu, a bilo je to njezin prvo javno pojavljivanje otkako joj je dijagnosticirana bolest.

Glumica se na stazi slavnih pojavila u crnom odijelu, dok je u ruci imala štap bez kojeg ne može hodati. Poseban detalj imala je noktima. Naime, bijelim slovima napisala je ''fu MS'' (je*i se multipla sklerozo). Ovom prigodom okupili su se njezini prijatelji i obitelji, ali i najveći obožavatelji. Christina je hodala bosonoga, uz pomoć štapa, a pridržavala se za glumicu Katey Sagal, koja je glumila njezinu majku Peggy Bundy u hit seriji 80-ih i 90-ih ''Bračne vode''.

Tijekom govora, zahvalila se svim agentima koji su radili s njom posljednjih 28 godina. Tijekom govora se i rasplakala te zahvalila svim prijateljima i obitelji koji su bili uz nju, posebice svojoj kćeri koju je nazvala najvažnijom osobom u životu.

