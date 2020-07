Mladi hrvatski bendovi spremni su za osvajanje inozemnih pozornica

Hrvatska glazbena scena protekle dvije godine postala je bogatija za nekoliko glazbenih imena koja su iskočila svojim debitantskim albumima, i kvalitetom glazbe pokazali kako bi mogli uspjeti i u inozemstvu.

Senzibilitet i grandioznost

Riječki THE SIIDS na sebe su pozornost skrenuli ove godine, kada su na dodjeli nagrada Rock & Off nagrađeni kao najbolji electro bend. Darko Terlević i Stanislav Grdaković, članovi riječke grupe Morso uzeli su pauzu od matičnog benda 2016. godine i otputovali u Australiju. Ondje se rodila ideja za novim bendom na tragu najboljih uradaka indie i electro pop/rock zvuka bendova kao što su Editors, Phantogram, Twin Shadow, The Kills, EL VY, The Presets, M83 i Depeche Mode. The SIIDS su od trenutka osnutka svoj identitet gradili ne samo zvukom već i vizualizacijom emocije i atmosfere skladanih pjesama. Sineastičnim videospotovima nastalima u suradnji s perspektivnim lokalnim umjetnicima dominirala je brutalistička arhitektura čija su monumentalnost i utopistički kontekst poslužili kao idealna kulisa za senzibilitet i grandioznost zvuka kojem teže. Sjajni debitantski album “Brutalist” izašao je u studenom prošle godine pod etiketom Dallasa, i odmah osvojio brojne kritičare u regiji.

Ischariotzcky dolaze iz Brela, a okupio ih je multitalentirani Joško Klarić 2017. godine, koji se nakon rada u grupi Pešes počeo baviti glazbenom produkcijom te stvarati pjesme u svom studiju Konoba. Ime dolazi od hrvatskog izgovora prezimena biblijskog lika Jude Iškariota, koji se jedinstveno kod nas izgovara Iškariotski. Nakon poziva za svirke uživo Klarić oformljuje bend s Jurom Brekalom na bubnju, Jakovom Puharićem na gitari, Petrom Klarić u ulozi vokala i Petrom Šošić na klavijaturama. Poslije su im se priključili i Ivan Srzić na bas-gitari, Adam Gvozdenović na trubi, Tea Bašković na trombonu,Borna Augustinović na perkusijama, Stipan Popović na gitari i Daniel Curić na trubi. Zahvaljujući uspjehu debitantskog singla “Perfect sky”, u 2018. uslijedilo je aktivno razdoblje s brojnim nastupima, a kulminacija je bio nastup na InMusic festivalu u Zagrebu. Krajem 2018. za LAA objavili su debitantski album “Recovery”, a prije mjesec dana i duet “Trouble” s J.R. Augustom.

Nemanja je projekt iza kojeg stoji Luka Šipetić, pulski autor i glazbenik aktivan u bendovima NLV i Para Lele, a njegova glazba do sada je predstavljena na radijskim emisijama posvećenim world i psihodeličnoj glazbi u SAD-u, Kanadi, Turskoj, Cipru, Japanu, Brazilu, Meksiku, Francuskoj, Njemačkoj, Rusiji ,Italiji, Australiji i Španjolskoj. nemanju čine Matej Perić (bubanj), Karlo Lugarić (perkusije) Laura Matijašević (bas), Leo Beslać (organ,synth) i Luka Šipetić (gitara). Vizualni dio nemanje upotpunjuje Branimir Štivić (Dĭe Zoone) čije projekcije nastaju live, tijekom samog nastupa benda. Njihov album “Tarot Funk” proglašen je jednim od najboljih albuma u regiji prošle godine, a prošlog zjedna im je izašao i novi - "Cosmic disco".

Nostalgične vode pocket palma zagrebački je synthwave duo koji čine Anja Papa i Luka Vidović. Na sceni su se već pojavljivali kao Side Project u malo mračnijem izdanju, s dva albuma na engleskom jeziku. Kao pocket palma, Anja i Luka bacaju se u nostalgične vode synth glazbe osamdesetih na hrvatskom jeziku. Kroz 2019. godinu izbacuju dva maksi singla: “Godišnji” i “Ono što nam inače nedostaje” – uz originalne verzije objavljuju i alternativne inačice pjesama koje dočaravaju različite strane pocket palme. Njihov prvi album, istoimeni “pocket palma”, sastoji se od 11 pjesama kroz koje se provlače zanimljive tematike iz njihove prošlosti – mixtapeovi, preklopni mobiteli, školski plesovi, slomljena srca – ali i mnogi drugi motivi koji opisuju retrowave pokret – zalasci sunca, neonska svjetla, neizbježne palme, a sve to pakiraju u duboke metafore svojih svakodnevnih problema i uspjeha. Nostalgija igra snažnu ulogu na cijelom albumu i povezuje pjesme tekstualno, ali i glazbeno. No osim nostalgičnog zvuka, album je prožet i ponekad grubljim, a ponekad sladunjavim gitarskim dionicama za koje su zaslužni gitaristi Bruno Žabek i Toni Tkalec. Kako bi sve bilo dodatno nostalgično, posebno je zanimljivo da su album osim na CD-u i ploči izdali i na audiokaseti.