Mladi glumac skinuo se u kupaonici, Nives Celzijus mu poručila: 'Ovo poziva na blud'

Glumac Marko Braić na Instagramu je objavio fotografije koje je snimao za magazin Diva Style na pozira polugol i nasapunan. Fotografija je odmah dobila brojne lajkove ženskog spola, a među prvima ju je komentirala Nives Celzijus koja je napisala: "Ovo poziva na blud".

- Odazovi se, odgovorio je Marko svojoj kolegici iz RTL-ove serije "San snova". Nakon Nives, Braićeve seksi slike komentirala je i Gina Victoria Damjanović koja je nekadašnjem partneru iz HTV-ovog showa ‘Zvijezde pjevaju‘ poručila da je lijep. Javila mu se i manekenka Ana Batarelo s ‘Alo, zgodni‘.

Inače, Marko je nedavno za Divu Style otkrio svoju beauty i lifestyle rutinu. Vodi zdrav život te se drži pravila jednostavnosti, za njega vrijedi zlatna preporuka – manje je više.

– Volim prirodu i prirodno te njegujem svoj fizički izgled iz poštovanja prema životu. Ovaj fizički oblik mi je podaren i iz poštovanja prema tom daru njegujem ga i cijenim takvog kakav je. Ne jedem smeće i ne ljenčarim. Također, koristim sve mogućnosti koje mi je podario život, kao što su snaga i izdržljivost – istaknuo je Marko.

Njegova je beauty rutina također jednostavna, drži se minimalizma.

– Kožu njegujem tako da na nju ne nanosim razne kreme i “kemiju”. Puštam je da ima svoj neki tok. Neka stvara uspomene. Ako nešto i koristim, to su maslinovo, kantarionovo ili kokosovo ulje – otkrio je popularni glumac. Smatra da je život za učenje i isprobavanje raznih stvari i iskustava.

– Kao dječak bio sam zaluđen “People are Awesome” na YouTubeu, to su bili moji “crtići”. Volim vidjeti što je sve čovjek sposoban napraviti, a za time se vodim i u vlastitom životu. Zanima me što sve mogu vlastitim tijelom, glasom, talentom, ako ga imam i koji je to... rukama, nogama, trupom, glavom... – ispričao nam je. Kad ga nešto zanima, tome se posveti sto posto.

– “Bacim” se u sve što me zanima i onda na tom putu učim. Je li to za mene, kako, koliko dugo, intenzivno se tome prepuštam – naglasio je Braić. Tako je otkrio crossfit, sport kojim se sada aktivno bavi.

