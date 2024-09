Mladi glazbenik izbacio je prvi singl, nastupa u klapi, a i studira u Beču: 'Oduvijek me zanimala glazba'

Mladog glazbenika Šimuna Ševerdiju publika je ljetos mogla upoznati na Splitskom festivalu gdje je nastupio prvi te se predstavio s pjesmom "Brodovi sudbine". Prvi je to njegov samostalni singl za koji kaže da se dogodio spontano.

- Pjesma je došla do mene, na prvo slušanje mi se svidjela, htio sam je samo snimiti za svoj gušt, što bi se reklo, ali odlučio sam se uz veliku pomoć i podršku autora i aranžera te moje diskografske kuće Scardona objaviti pjesmu u profesionalnom ruhu - ispričao je pjevač koji je na realizaciji ovog singla surađivao s Ivicom Badurinom koji je zaslužan za glazbu, tekst je napisao Krste Juras, a aranžman Dragan Brnas. Pjesmu prati i videospot za koji je zaslužan Ivan Kulaš, a video je snimljen u rodnom mjestu glazbenika - Zatonu kraj Šibenika.

- Oduvijek mi je bila želja snimiti spot u mom rodnom mjestu i pokazati bar mali dio ljepota moga kraja i snimiti dio spota s kampanela moje crkve. Jako sam ponosan kako je ispao spot - kaže Šimun te dodaje da su reakcije publike jako pozitivne. S obzirom na pozitivne reakcije, pitamo ga i što dalje priprema?

- Pripremam još dvije pjesme s Ivicom Badurinom i aranžerom Draganom Brnasom. Jedna je pjesma u međuvremenu izašla, pjevao sam je na festivalu u Opuzenu. Pjesma se zove "Pokora". Glazbu je napisao Ivica Badurina, tekst jedna gospođa koja piše vrhunske tekstove, Katarina Makjanić s Hvara - otkriva Šimun koji kaže i da je njegov put u glazbi bio neizbježan.

- Od malih nogu sam već glazbeno "stasao" uz moje roditelje. Mama je pjevala u ženskoj klapi Rećina iz Šibenika, a sada pjeva u ženskoj klapi Oršulice iz Vodica. Tata pjeva u klapi More iz Šibenika i u klapi Bonaca. Sa sedam godina sam upisao osnovnu glazbenu školu na instrumentu saksofon, od 9. sviram harmoniku i od 16. gitaru - ističe. Šimun nastupa i s klapom More, a kako oni prihvaćaju njegovu odluku za kretanjem u solo karijeru?

- Klapa More je moja obitelj, to slobodno tako mogu reći. Oni su tu cijeli moj život. Samo kad bih rekao da su mi bili na prvom rođendanu, a sad pjevam s njima, mislim da je to dovoljno. Oni su odmah dali slobodne ruke za solo vode. Oni su podrška i gušt mi je pjevati u toj klapi, klapa smo u pravom smislu te riječi - ističe pjevač koji studira u Beču, točnije upisao je četvrtu godinu na Vienna Music Institute na instrumentu gitara.

- Oduvijek me zanimala glazba i jedino je ona bila izbor nakon moje srednje škole. Beč je grad glazbe i drago mi je što sam u tako predivnom gradu u svakom pogledu - ističe. Slobodno vrijeme voli provodi kao i "većina".

- Na moru, loviti ribu, u prirodi šetati, u druženju s mojim dragim prijateljima, i u vinogradu gdje tati pomažem. Ozbiljno smo zakoračili u svijet vina i vinogradarstva i nadam se da će toga biti i više u budućnosti - ističe glazbenik.

