Mlada plesačica bacila se s osmog kata zbog nasilnog dečka: 'Nije me puštao iz stana'

Slučaj mlade plesačice Georgije Brodrick sablaznio je svijet. 22-godišnja Australka odlučila se na očajnički potez kako bi pobjegla od svog nasilnog dečka te je skočila s balkona na osmom katu. Pukom srećom izbjegnuta je tragedija, a Georgia je odmah nakon pada s teškim ozljedama prevezena u bolnicu gdje su joj ustanovljeni prijelomi leđa, vrata i noge te je stavljena u induciranu komu.

Liječnici su joj davali svega 10 posto šansi za preživljavanje, a unatoč višestrukim traumama izvukla se bez oštećenja mozga. Tri je tjedna provela na odjelu traumatologije gdje su je hranili kroz sondu. Iako se sve odvilo još sredinom srpnja do potpunog oporavka bit će potrebno još dosta vremena. Šokantan događaj uslijedio je nakon što je plesačica saznala da ju dečko vara. Nazvala je oca da dođe po nju, no on nije stigao na vrijeme, a ona je zbog svega što je do tada proživjela bila na rubu očaja.

Foto: Facebook

"Kad bih ga pokušala ostaviti, sjedio bi na ulaznim vratima i ne bi me pustio iz stana", rekla je za Daily Mail Australia. "Obitelj me pokušala upozoriti jer su mogli vidjeti njegove manipulacije pa ih je neprestano krivio za moje nesigurnosti."

- Natjerao me da se osjećam kao da je on jedina osoba koja me istinski voli - govorila je plesačica koja se trenutno od ozljeda oporavlja u obiteljskom domu Trenutno je u invalidskim kolicima, ali nada se da će do Božića ponovno moći hodati. Uz obitelj podrška su joj i prijatelji koji su pokrenuli crowdfunding kampanju putem koje je do sada prikupljeno nešto više od 3000 dolara za njezin oporavak.