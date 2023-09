Mlada Istrijanka Gaia pripremila najbolje jelo u izazovu iznenađenja

Pred kandidatima MasterChefa našla se prva kutija iznenađenja ispod koje su se krila ogledala koja su simbolički obilježila temu njihovog prvog izazova. Natjecatelji su dobili zadatak pripremiti jelo koje ih najbolje opisuje, pa je tako Dominik komentirao: "Kad pogledam u ogledalo vidim pobjednika“.

Mateja je otkrila da u svoja jela voli stavljati dosta češnjaka, a kada je počela pričati o sebi slomila se i zaplakala. „Ovdje se osjećam malo zatvoreno i izvan svoje okoline. Nadam se da ću se priviknuti s vremenom. Nedostaje mi domaća hrana i moj kraj“, otkrila je.

Ideju za jelo David je dobio u hodu i prilično smireno prionuo na kuhanje. Iako je Slavonka, Lara kaže da se odlučila za oradu jer njezin je tata iz primorskog kraja i riba je kod njih na stolu svakoga petka. Nikola se odlučio za povrtni rižoto i pohanu piletinu. „U kulinarstvu mi se više sviđa tradicija nego moderna kuhinja, a to se i vidi po meni. Piletina je mlada i meso je hrskavo. Dobro je to, kao ja“, kaže Nikola. Asmira je odlučila raditi klepe, tradicionalno bosansko jelo, a na tanjurima kandidata su se našle još i šnenokle, sarma, fritule, juhu od brokule, nekoliko čokoladnih jela…

Larin tanjur žiri je kritizirao zbog prezentacije, pa je Stjepan uzeo komponente i presložio ih ljepše na drugi tanjur. „Okuse imaš, samo malo poradi na plejtingu“, poručio joj je. Ni Nikola se nije proslavio s prezentacijom jela, a zaboravio ga je i posoliti. Iz neuspjelog pokušaja tortilje, Marko se snašao pa napravio jelo "Razigrani sombrero“. Da je jelo ispalo nespretno odmah je primijetio Melkior, a svojim su komentarima to potvrdili Stjepan i Damir. "Nadam se da te ovo jelo ne opisuje dobro“, kazali su mu. Gaia je žiriju im servirala slatko jelo od kruške koje je nazvala "Gaini karakteri“. "Ovo jelo zbilja izgleda s kao jelo s MasterChef potpisom“, rekao je Damir čim je vidio njezin tanjur.

Najlošije tanjure imali su Mateja, Marko i Nikola. "Nisam razočaran, prihvaćam to. Sutra je novi dan“, kaže Nikola. Najbolje su tanjure pak imali Ivan, Gaia i Dominik koji su žiriju pokazali najljepša i najukusnija jela. No samo jedan od njih mogao je dobiti prednost u sljedećoj emisiji, a to je bila Gaia koja je prema Stjepanovim riječima napravila najkompletnije jelo. „Isplati se trud“, rekla je Gaia koja će svojim izborom u novom izazovu krojiti sreću drugim kandidatima.

