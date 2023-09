Čista tradicija za početak tjedna! Jelena osvojila 39 bodova: 'Bilo mi je malo mjesta'

Poljoprivrednica Jelena Milec otvorila je varaždinski tjedan 'Večere za 5'. U goste su joj stigli Božidar Hasan, Božena Breški, Jerko Treska i Stela Pavičić. Jelena se bavi poljoprivredom, a u show se prijavila kako bi promovirala tradicionalnu kuhinju i običaje. Za svoju večeru Jelena je dobila 39 bodova.

"Bio sam osupnut okusima, a najviše energijom gospođe Jelena. Posjeduje energiju šest do osam prosječnih osoba", poručio je Jerko. Desetku su udijelili i Božena te Stela, a devetku je Jeleni dao Božidar. "Što se tiče jela, sve je bilo fino i super, samo mi je malo mjesta bilo", objasnio je svoju ocjenu Božo. Kako bilo, Jelena je na popis namirnica uvrstila jaja, luk, racu, brašno, zelenu salatu, kravlji sir i vrhnje. Pripravu večere poljoprivrednica je započela radom na glavom jelu.

Domaća patka s mlincima prava je poslastica varaždinskog kraja. Domaća zagorska večerja prvo je čega se prihvatila Jelena. Nakon glavnog jela, Jelena se prihvatila deserta - zagorskih štrukli kojima je dala naziv Težački desert. Šumske radosti posljednje su čega se ekipa prihvatila - predjelo koje je sačinjavalo vrganje i mladi luk. Ekipa je hvalila jela pa su pohitali u veseli kombi u kojem su se i upoznali.

Domaćica je kandidate ugostila na tradicionalan način, uz bogatu ponudu aperitiva i hrane prije same večere. "Domaćica je na dočeku bila slobodna i opuštena", pohvalila je Jelenu Božena, a složila se i Stela. "Cijenim to što želi održati nekakvu tradiciju", dodala je Stela. Počastila je ekipu Jelena domaćom šljivom, orahovac i liker od mušmula. Usto, na aperitivu je domaćica predstavila i svoje iznenađenje - kočijašicu i kočijaša s konjima. "Bilo je to spektakularno", oduševio se Jerko. Ekipa se, naime, prije večere provozala kočijom. "Bilo je to prekrasno iznenađenje, nisam se nikad vozila u kočiji", pohvalila je Stela Jelenino iznenađenje.

Nakon silnog oduševljenja vožnjom kočijom, domaćica je ekipu povela za stol - na blagovanje, gdje su ih dočekale Šumske radosti. Vrganji s domaćim jajima svidjeli su se ekipi, no nedostajalo im je dekoracije predjela. "Mrvicu soli mi je falilo, a ostalo je bilo ok", izjavila je o predjelo Božena. "Ja bih gljive bolje usitnila, no to su moje osobne preference", zaključila je Stela.

Uslijedilo je glavno jelo - Domaća zagorska večerja. Patka i kokot s mlincima stigli su ekipi na stol. Prije večere, Jelena je povela molitvu. "Vratilo me u davna vremena, kada sam imala baku", prisjetila se Božena. "Bilo je bogato izgledom, baš je bilo lijepo", komentirala je, pak, Stela izgled glavnog jela. Okusom, patka i mlinci svidjeli su se ekipi. "Bilo je dobro, možda patka malo manje s obzirom na to da je nisam nikad kušala, to je meso koje ne jedem toliko često. Patka mi je bila u redu", komentirala je Stela. Patka je oduševila Boženu, a u konačnici je ekipi stigao i Težački desert.

Težački štrukli bili su pravi klasik na tanjuru, no nije taj klasik prošao bez muke, posebno za jednog kandidata. "Jerko se najviše namučio, vodio je bitku s tom štruklom, mislila sam da će trajati cijelu noć", komentirala je Stela Jerkovu borbu s desertom. "Meni je falio nož pa mi ga je Božo posudio. Bez njegove pomoći teško bi pojela desert", dodala je. Dok je ekipa dovršavala desert, Jelena je gostima udijelila i prigodne poklone.

"Pokloni su bili jako lijepi i zahvalni, ja ću to jako čuvati", poručio je Božidar. I ostatak ekipe pohvalio je knjige i ostale prigodne darove koje je Jelena ekipi poklonila. U konačnici je svojom večerom bila zadovoljna, a čini se da su sretni bili i gosti, koji su Jeleni udijelili 39 bodova.

