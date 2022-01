otkrila što se dogodilo

Mjesec dana nakon šokantne smrti roditelja glumica otkrila detalje: 'Molila sam, plakala, pokušavala im objasniti'

Alicia, poznata po ulozi u filmu 'Dune' i seriji 'Orange Is the New Black' u podužoj, emotivnoj objavi objasnila je da joj nije bilo dozvoljeno ući u dom njenih roditelja više od 10 godina i da joj nikada nisu dopustili da nešto popravi ili plati nekome da im dođe u kuću popraviti.