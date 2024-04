Hrvatska glumica priznala da je konobarila pola života: 'Pokušala sam doći do zaposlenja...'

Glumicu Teu Šimić publika ima priliku gledati u seriji "San snova", a gdje tumači lik odvjetnice Maje Romić. Osim glumom, ona se bavi i fotografijom, a otkrila je i da je dugo vremena konobarila. - Prije nego što sam dobila ulogu Maje Romić, planirala sam pružati usluge fotografiranja i otvoriti studio, ali svemir je rekao: 'Ipak te trebamo kao glumicu 24/7'. No ako se opet dogodi kriza projekata, mogla bih raditi svašta - konobarila sam praktički pola života, ali u tom poslu nema umjetničkog faktora, pa se nadam da mu se neću morati vraćati - priznala je Tea u intervjuu za Tportal.

O sebi je otkrila i to da radi kao slobodna umjetnica, nema matično kazalište, a takav scenarij nije nešto što je priželjkivala. - To nije moj izbor, pokušala sam doći do zaposlenja, ali nisu me željeli ni pozvati na razgovor. Ali zahvalna sam jer me to natjeralo da ostanem freelancer, dobijem status samostalnog umjetnika i u međuvremenu vidim da ljudi u ansamblima uglavnom nisu zadovoljni. A ako jednom dobiješ tu plaću, teško ćeš reći: 'Ne, hvala, radije se sekiram kako ću sljedeći mjesec platiti stan - otvoreno je rekla.

Inače, Tea je rođena u Grudama, pleše hip hop, tango i balet, a osim toga i pjeva. Diplomirala je Akademiju u Sarajevu, a poznata je i po ulogama u filmovima 'The life of Flowers', te 'Berzaglia'. U intervjuu za Večernji list prošle je godine kazala kako je suosnivačica kazališne družine Emma koju je pokrenula 2020. godine s kolegicom Martinom Mandek, a od kazališta se zbog televizijskih angažmana ne namjerava odvojiti.

- Žao mi je što zadugo neću moći biti u procesu rada na nekoj novoj predstavi - kaže glumica koja se na daskama "osjeća ranjivo, dok pred kamerama ne prolazim kroz cijelu priču odjednom nego igram odvojene scene koje nisu u kontinuitetu pa je senzacija osjetno manja". Kazala nam je i to kako je imala sreću završiti Akademiju u Sarajevu zato što je ondje imala priliku isprobati razne vještine, i umjetničke i sportske. Nakon studija preselila se u Zagreb zato što joj je trebala promjena.

