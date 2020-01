Mislili su da kemoterapija pomaže, no glumica se previjala od bolova na cesti

Glumica Selma Blair već neko vrijeme nije obavijestila svoje obožavatelje o tijeku terapije za multiplu sklerozu.

Na društvenim mrežama objavljuje vesele fotografije s obitelji, zbog čega su mnogi mislili da joj je bolje, no realno stanje zabilježili su nedavno fotografi. Naime, Selma je izlazila iz restorana Joan's on Third u Los Angelesu, dok ju je pridržavao dečko Jason Bleick. Blair se pridržavala za njega, a na licu joj se vidjela bolna grimasa.

Podsjetimo, Blair je donedavno otvoreno govorila o svojoj bolesti i liječenju.

– Sredstva za ublažavanje simptoma nisu pomagala i osjećala sam se sve gore i gore – kazala je Blair na zdravstvenoj panel-diskusiji Time 100 u New Yorku. U potrazi za opcijama preporučeno joj je i presađivanje stanica, ali i agresivna kemoterapija kako bi se njezine matične stanice obnovile. No glumica je bila oprezna.

– Rekla sam kako nemam namjeru to napraviti jer ne želim uništiti svoje tijelo. Zašto bih u svoje tijelo ubacivala tu užasnu drogu, kemoterapiju? Pa nemam rak – kazala je Blair koja je ipak uzela manju dozu kemoterapije prije nego što su joj presađene matične stanice. Budući da je odmah osjetila olakšanje, uvjerili su je da nastavi s tim, ali uz veliki rizik.

– Rekli su mi da pravim planove za svoju smrt. Prenijela sam to svojem sinu koji je kazao kako želi da me kremiraju. Dobila sam više kemoterapije nego pacijenti koji imaju tumor, a matične stanice su pomogle da mogu živjeti s tolikom količinom kemoterapije – kazala je Blair i dodala kako je kemoterapija definitivno lijek za multiplu sklerozu.