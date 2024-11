Miro je u 'Životu na vagi' izgubio 42 kg, a Marijana Batinić je pokazala kako on izgleda sada

Jedan od natjecatelja trećoj sezoni showa 'Život na vagi' bio je Miro Bajlo koji je u RTL-ov show ušao sa 151,8 kilograma, a na kraju showa imao je 109,8 kilograma. Da je Miro i dalje ustrajan u zdravim navikama i da se nije vratio na staro pokazala je sada i voditeljica ovog showa Marijana Batinić koja je objavila fotografiju s ovim bivšim natjecateljem. - Kada na doručku sretneš njega onda produžite do ručka - napisala je Marijana uz fotografiju na kojoj je s Mirom. Nakon showa počeo je trčati i istrčao je prije dvije godine i polumaraton.

- Jedini sam kandidat 'Života na vagi' kojem je to uspjelo. Pripremao me prijatelj i trener trčanja Ivan Tuta i na tome sam mu jako zahvalan. Preko ljeta sam tri puta tjedno bio u 'Školi trčanja Zadar', a početkom rujna sam dobio tjedni program kojeg sam uredno odrađivao. Tijekom polumaratona vladala je takva euforija u Ljubljani da je to ono što te drži cijelo vrijeme. Jednostavno cijeli grad živi za ljubljanski maraton, a ako nemaš motivaciju ili posustaneš, ljudi te guraju naprijed. Imao sam neke male krize na 18. kilometru. Nekoliko kilometara prije naletio sam na ekipu koja je išla na maraton dug 42.2 kilometra, koja me prepoznala iz emisije i onda je krenulo: ‘hajdemo, možeš ti to’. Prije same utrke dobio sam puno poruka podrške od prijatelja i kuma Bare, Marka i trenera Marija Mlinarića i ostalih prijatelja... – ispričao je Bajlo prije dvije godine.

Foto: Instagram

Po zanimanju je časnik stroja na putničkim brodovima, a kada je ulazio u show priznao je kako je njegova debljina umalo razorila njegov brak. Miro je do 2011. godine imao oko 115 kilograma, no udebljao se čak 50 kilograma otkako je prestao pušiti te počeo pretjerano uživati u jelu i piću. Miro je prije ulaska u show rekao da je nužno da promijeni životne navike kako bi se mogao vratiti ponovno svome poslu na brodu, kupiti odjeću koju voli, trčati sa svojom djecom i kupati se ljeti u moru. Rekao je tada i da je dobar čovjek ali lak na hrani te da bi se njegov život uvelike razlikovao od sadašnjeg kada bi skinuo višak kilograma i u tome je i uspio.