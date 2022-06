Minea pozirala u kratkoj haljini koja je istaknula njezinu figuru, pratitelji joj poručili: 'Kao Barbie'

Pjevačica i voditeljica IN Magazina Renata Končić Minea (44) vikend je provela u Istri, točnije u Žminju gdje je imala nastup.

-Kako volim taj trenutak pred izlazak na binu. Hvala Žminj, bili ste top- napisala je Minea uz fotografije na kojim je pozirala u kratkoj ružičastoj haljini koja je naglasila njezinu vitku liniju i noge i sandalama, a kombinaciju je upotpunila vrckavim loknama.

'' Kao Barbie'', ''Prelijepa'', ''Doktorica za feštu'', ''Prekrasna'', ''Predivna kao i uvijek'', ''Bravo Minea rasturila si'', ''Čudo si''. ''Najbolja i najljepša'', nanizali su se komplimenti ispod objave.

Minea plijeni pažnju svojim glasom, ali i stasom, a u jednom od intervjua otkrila nam je kako održava liniju.

- Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška - priznala je pjevačica.

