Minea otkrila detalje otkazanog koncerta u Primoštenu: 'Žao mi je'

Ljeto je za većinu glazbenika radno, pa tako i za Mineu koja je ovog vikenda zabavljala publiku u Primoštenu. Koncert nije išao po planu, a što se točno dogodilo, pjevačica i voditeljica je ispričala u objavi na Instagramu. – Toliko energije sinoć na jednom mjestu da je nestalo struje u cijelom Primoštenu. Ljudi hvala vam, započeli smo ludo i energično, morali smo prekinuti koncert, ali ja to gledam s pozitivne strane – vidimo se uskoro opet! Javit ćemo novi termin, a vi uživajte u moru i suncu i dođite mi opet u tolikom broju! Volim vas – poručila je Minea obožavateljima. Podijelila je i nekoliko videosnimki kojima je pratiteljima dočarala kako je izgledala atmosfera kada je nestalo struje i kada je publika uključila svoje mobitele. Minea je otkrila neke detalje oko prekinutog koncerta i objasnila što se dogodilo.

- Otpočetka smo imali problema sa strujom i onda je nakon pete pjesme skroz nestala. Saznali smo da se rastopio neki dio trafostanice, ne znam baš detalje i ne razumijem se posebno u to. Pola Primoštena je dobilo struju možda sat vremena nakon nestanka, a ostali u 10 ujutro - rekla je Minea za 24 sata.

- Nismo bili u panici, ljudi su bili fenomenalno raspoloženi. Žao mi je što smo morali prekinuti jer je baš puno ljudi stiglo. Od samog početka je bilo ludilo pa mi je najviše žao zbog publike koja je došla. Kad su shvatili da neće biti ništa od povratka struje, lagano su se počeli razilaziti - dodala je.

VEZANI ČLANCI:

Za ovaj koncert pjevačica i voditeljica emisije IN Magazin odabrala je kratku ružičastu haljinu koja je savršeno pristajala njezinoj fit liniji. O tome kako je postigla ovakvu figuru Minea je nedavno govorila u intervjuu za Gloriju.

– Izbacila sam kruh, tijesto, masno, slatko... Sla­­­tkiši su mi, uz pekarske proizvode, bili najveći porok. Veliku čokoladu pojela bih u jednom danu. Prestrašno. A onda sam si sama napravila jelovnik za prvih mjesec dana, jer disciplina i samokontrola su najbitniji. Tijekom prva dva mjeseca mislila sam da ću umrijeti od muke. Bilo je teških dana, kad mi je došlo da odustanem, no imala sam cilj. Tvrdoglava sam i kad nešto odlučim, idem do kraja – ispričala je u intervju. Otkrila je kako je u zadnje dvije godine izgubila 23 kilograma, te je samo u prvih osam mjeseci izgubila deset kilograma. Odrekla se slatkiša koje je zamijenila voćem te je u jelovnik uvela i namirnice poput prosa i kus-kusa. U tri godine došla je do težine od 60 kilograma i uspješno je održava, a komplimenti na račun izgleda stalno joj pristižu.

FOTO Pogledajte kako je izgledalo raskošno vjenčanje Vedrana Ćorluke i Franke Batelić

U intervjuu koji je u travnju dala za Večernji list govorila je o svom izgledu i komentarima koje joj upućuju te odgovorila na pitanje osjeća li neki pritisak u vezi s time kako mora mnogo raditi na sebi zbog posla kojim se bavi.

– Ovaj posao koji radim donosi mnogo odgovornosti i odricanja. Svjesna sam da je fizički izgled u prvome planu. Uvijek sam se trudila raditi na sebi, prvo iznutra, jer kažu da se vidi i izvana kad je čovjek zadovoljan sa sobom iznutra. Znam svoje prednosti i mane, godinama sam učila o sebi i o svojem tijelu i apsolutno znam što mi danas odgovara, a što ne, i tako sam prilagodila sebi život. Promijenila sam s godinama, moram priznati, pristup životu i navike. Živim zdravije, vježbam, jednostavno radim sve da bih održala svoj izgled – rekla nam je tada Minea.

VIDEO Haris Džinović otkrio kako podnosi što je predmet sprdnje: 'Ismijavaju me na društvenim mrežama...'