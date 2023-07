Mick Jagger u srijedu slavi 80. rođendan, nedavno se zaručio za 43 godine mlađu

Mick Jagger, najstarija britanska rock zvijezda, u srijedu slavi 80. rođendan, ali čini se da frontmenu Rolling Stonesa godine ne mogu ništa jer ne pokazuje nikakve znakove starenja ni usporavanja.

Rođendan namjerava proslaviti kako i priliči: organiziranjem velike zabave u jugozapadnom dijelu Londona, pišu britanski tabloidi.

Zločesti dečko, ultimativni seks simbol, rock zvijezda bez premca: Mick Jagger desetljećima je bio na naslovnicama, između provokacija, ekscesa i osvajanja, i nastavlja i dalje osvajati publiku svojim nastupima.

Nedavno je bio na europskoj turneji s Rolling Stonesima u povodu 60. godišnjice benda. Turneja je završila prošle godine, prvi put bez bubnjara Charlieja Wattsa, koji je preminuo 2021.

Ikona kontrakulture 60-ih podvrgnuta je operaciji zamjene srčanog zaliska 2019., ali energični showman svojim režimom trčanja, kick-boxinga, vožnje bicikla i joge održava vitku figuru i izvrsnu formu.

S pjesmama kao što su "Jumpin' Jack Flash", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" i "Not Fade Away", Jaggerov je bend pomogao detonirati kulturnu i društvenu eksploziju 1960-ih.

VEZANI ČLANCI:

Karizmatični frontmen izgradio je reputaciju pomicanja granica, u potpunosti iskorištavajući prednosti seksualne revolucije tog doba i rekreativne upotrebe droga.

Michael Philip Jagger rođen je 26. srpnja 1943. u Dartfordu, južno od Londona, u obitelji srednje klase.

Počeo je svirati s prijateljem iz djetinjstva Keithom Richardsom 1960. nakon što su otkrili zajedničku ljubav prema bluesu i osnovao je The Rollin' Stones 1962., koji će 1963. postati The Rolling Stones, s Billom Wymanom i Charliejem Wattsom.

Jagger je odustao od Londonske škole ekonomije u potrazi za slavom, a 1965. bend je imao svoj prvi veliki hit "(I Can't Get No) Satisfaction".

Uslijedio je niz velikih hitova tijekom pet desetljeća, uključujući "Brown Sugar", "Honky Tonk Women" i "Paint It Black".

Bend postaje jednako poznat po svojim eskapadama na sceni kao i izvan nje, između konzumiranja droga i neobuzdanog seksualnog života.

Usprkos svom imidžu subverzivne figure, Jagger je kasnije u životu postao stup društva.

Postao je "Sir Mick" 2002. godine nakon što ga je kraljica Elizabeta II. proglasila vitezom.

Roker je 2016. osmi put postao otac kada mu je američka plesačica Melanie Hamrick, njegova sadašnja partnerica, rodila sina. Već je imao sedmero djece iz četiri prethodne veze.

VIDEO Šerbedžija otkrio zanimljiv nepoznat detalj o hollywoodskoj miljenici Charlize Theron